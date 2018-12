Tobias Bergmann ist nicht länger Präses der Hamburger Handelskammer. Seinen Rücktritt hat der 47-Jährige auf Twitter bekanntgeben. "Es war mir eine Ehre, Freude und Bürde", hieß es in der Nachricht. Der umstrittene Wirtschaftsvertreter war im vergangenen Jahr angetreten, um die Zwangsbeiträge abzuschaffen - das gelang ihm aber nicht.

Dem "Hamburger Abendblatt" sagte er, sein Rücktritt habe nichts mit den Vorwürfen zu tun, dass er angeblich ein persönliches Coaching von der Kammer bezahlen ließ. Dies sei ausgeräumt. "Ich konnte die Reformen nicht mit dem richtigen Tempo voranbringen", sagte Bergmann.

Das Präsidium der Handelskammer teilte mit, dass André Mücke zum Vertreter des Präses gewählt wurde. Bis zur Neuwahl werde er die Geschäfte führen. "Tobias Bergmann hat wichtige Veränderungen angestoßen", wird Mücke zitiert. Es gehe nun darum, sich den Sachthemen zu widmen und die Handelskammer zu modernisieren.

"Die Unruhe in der Handelskammer war schon länger deutlich spürbar", schrieb der Vorsitzende der Hamburger CDU-Fraktion, André Trepoll, in einer Stellungnahme. Der Rücktritt von Bergmann sei konsequent. "Die Handelskammer als Vertretung der Wirtschaft gegenüber der Politik ist in letzter Zeit ausgefallen, weil die Kammer mit sich selbst beschäftigt war."