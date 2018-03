Drohender Handelskrieg Merkel und Xi wollen Stahlstreit lösen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping wollen den Streit über Stahlimporte im Rahmen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) lösen.

In einem Telefonat hätten sich beide dafür ausgesprochen, im Rahmen des "G20 Global Forum" an Lösungen zu arbeiten, teilte die Bundesregierung am Samstag in Berlin mit. "Sie betonten in diesem Zusammenhang die Bedeutung einer engen multilateralen Zusammenarbeit im Handelsbereich", hieß es in der Mitteilung.

Die USA werfen China vor, mit Dumping-Preisen den US-Stahl-Markt zu überfluten und haben deswegen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt. China hat bereits gedroht, auf derartige Beschlüsse mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Schutzzölle sollen nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters ab kommenden Freitag greifen - und zwar exakt ab dem 23. März um 0.01 Uhr Ortszeit an der US-Ostküste beziehungsweise um 5.01 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.