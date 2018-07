Handelsstreit und Brexit Britischer Notenbankchef warnt vor Protektionismus

Großbritanniens Notenbankchef Mark Carney hat vor den Auswirkungen protektionistischer Wirtschaftspolitik gewarnt. Handelshemmnisse könnten Arbeitsplätze gefährden und zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums führen, sagte er in einem Interview mit der Finanznachrichtenagentur "Bloomberg".

"Entweder wir wählen den einfachen Weg des Protektionismus mit bilateralen Handelsverträgen oder wir entscheiden uns für den komplizierten Weg mit der vollständigen Liberalisierung des Welthandels. Der einfache Weg wird Arbeitsplätze, Wachstum und Stabilität kosten, der komplizierte Weg wird zu einer widerstandsfähigeren Globalisierung führen", sagte Carney.

Der Notenbanker schlägt vor, Handelsbeschränkungen im Dienstleistungsbereich abzubauen: "Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Verringerung der Handelsbeschränkungen bei Dienstleistungen die globalen Handelsungleichgewichte um fast die Hälfte reduzieren könnte."

"London bleibt als wichtiger Finanzplatz erhalten"

Vor dem Hintergrund eingeführter US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium sagte Carney: "Die Auswirkungen der seit Juni ergriffenen Maßnahmen werden wahrscheinlich gering sein. Eine größere Einführung von Zöllen würde jedoch erhebliche Auswirkungen haben." Hinzu könnten sich indirekte Auswirkungen auf die Wirtschaft ergeben, weil sich das Geschäftsklima und die Stimmung insgesamt verschlechtere.

Auch vor den Folgen des Brexits warnte Carney. Er befürchtet, dass Europas Banken im März nächsten Jahres einem "ungeordneten Brexit-Stresstest" ausgesetzt sein könnten. Das sei der Fall, wenn London und Brüssel nicht rechtzeitig zu einem Verhandlungsergebnis kämen.

Bei einem Stresstest wird normalerweise simuliert, wie sich ein starker Einbruch der Wirtschaft auf die Kapitalpolster der Banken auswirken würde. Solche Simulationen werden seit der Finanzkrise 2008/09 regelmäßig von den Aufsehern in vielen Ländern durchgespielt - in Deutschland und Europa von der Europäischen Zentralbank. Carney spielt mit seiner Formulierung darauf an, dass die Simulation dann Wirklichkeit werden könnte.

Unabhängig vom Brexit glaubt Carney aber, dass London als wichtiger Finanzplatz erhalten bleibe, da die EU-Staaten die globale Bedeutung Londons kaum nachahmen könnten. Zwar könne durch den Brexit in Europa ein neues lokales Finanzzentrum entstehen, London bleibe aber das global führende Finanzzentrum, sagte der britische Notenbankchef.