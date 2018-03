Handelsstreit Brüssel rechnet mit Ausnahme für EU bei US-Strafzöllen

Es bleiben nur noch Stunden, doch die EU ist guter Hoffnung, dass sie reichen: Im Handelsstreit mit den USA wartet die Europäische Union auf ein Einlenken von Donald Trump. Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte am Vormittag vor dem EU-Parlament, wenn nichts passiere, träten die vom US-Präsidenten geplanten Schutzzölle auf Stahl und Aluminium in der Nacht in Kraft. Sie gehe aber davon aus, dass Trump noch an diesem Donnerstag "eine Ankündigung zu möglichen Ausnahmen machen wird".

"Wir erwarten, dass wir auf dieser Liste stehen, wissen es aber nicht sicher", sagte Malmström weiter. Sie gehe davon aus, dass Handelsminister Wilbur Ross dem Präsidenten "eine Ausnahme für die EU als Ganzes empfehlen wird". Letztlich liege es aber am Präsidenten, was er entscheide. Würde auch die EU vorerst verschont, sollten in Kürze Gespräche über den Handelsstreit starten. "Wir sind bereit, mit unseren amerikanischen Partnern zu reden, aber wir verhandeln nichts unter Druck oder Drohungen", sagte Malmström.

Bislang nur Ausnahmen für Mexiko und Kanada

Die EU-Kommissarin hatte am Dienstag und Mittwoch Gespräche in Washington geführt, unter anderem mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Der deutete anschließend mögliche Ausnahmen für die EU-Staaten und weitere Länder an. Die EU könne genauso wie Argentinien und Australien so lange von den von Trump verhängten Zöllen ausgenommen werden, bis Handelsgespräche beendet seien, sagte Lighthizer vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses.

Die von Trump beschlossenen Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium sollen am Freitag in Kraft treten. Ausgenommen davon sind bislang nur Kanada und Mexiko. Zudem hatte Trump auch Australien eine Ausnahmeregelung in Aussicht gestellt. Die drohenden Schutzzölle und der Handelsstreit mit den USA ist auch das beherrschende Thema beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU am Nachmittag.

Am Mittwoch hatte schon EU-Ratspräsident Donald Tusk als Gipfelorganisator "vorsichtigen Optimismus" mit Blick auf eine Ausnahme geäußert. Er habe "gute Gründe zu glauben", dass Malmström bei ihren Gesprächen in Washington "noch effektiver sein wird, als wir das vor zwei oder drei Tagen erwartet haben", sagte Tusk.

US-chinesischer Streit verschärft sich

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zeigte sich am Donnerstagmorgen zuversichtlich. Es gebe durchaus eine Chance, das Inkrafttreten der Zölle vorerst abzuwenden, sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Die Verhandlungen würden aber "ein Nervenkrimi werden bis zur letzten Sekunde", sagte Altmaier.

Parallel zu der möglichen Entspannung im Verhältnis zur EU verschärft US-Präsident Trump aber den Handelsstreit mit China. Trump tendiert offenbar dazu, den Druck auf China erheblich zu erhöhen. Ebenfalls an diesem Donnerstag will er ein bis zu 60 Milliarden Dollar schweres Maßnahmenpaket vorstellen, das vor allem den Diebstahl geistigen Eigentums verhindern soll. Das Weiße Haus kündigte an, Trump werde Maßnahmen gegen Chinas "wirtschaftliche Aggression" präsentieren. Grund sei die Verletzung von Urheberrechten und der Zwang gegen US-Firmen in China, Technologie zu transferieren.

Die Führung in China reagierte mit Empörung. Die parteinahe Tageszeitung "China Daily" forderte den Rest der Welt dazu auf, sich den USA entgegenzustellen. "Da die Vereinigten Staaten ihren Kurs nicht zu korrigieren scheinen, sollten andere Länder aufhören zu hoffen, dass ihnen protektionistische Schüsse (durch die USA) erspart bleiben", heißt es in der Zeitung.

Beobachter glauben, dass China als Antwort Zölle auf US-Agrarprodukte wie Sojabohnen verhängen könnte. Davon wären gerade Landwirte betroffen, von denen viele als Trump-Unterstützer gelten. Auch könnten die Chinesen den US-Flugzeugbauer Boeing ins Visier nehmen und mehr Aufträge an den europäischen Konkurrenten Airbus vergeben. "China wird sich nicht einfach zurücklehnen und ignorieren, dass seine legitimen Rechte und Interessen verletzt werden", sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums.