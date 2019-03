Handelsstreit China verzichtet länger auf Zölle für US-Autos

China verlängert den Verzicht auf Zölle für amerikanische Autos und Autoteile. Der Staatsrat der Volksrepublik China bezeichnete das als Zeichen des guten Willens in den Handelsgesprächen mit den USA. Im vergangenen Dezember hatte China die zusätzlichen Zölle von 25 Prozent für zunächst drei Monate ausgesetzt.

Bereits am Freitag hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin gesagt, er und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hätten "konstruktive" Gespräche in Peking geführt. Er freue sich auf weitere Diskussionen in der nächsten Woche in Washington mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He.

Der Streit zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt schwelt bereits seit Mitte 2018 und belastet auch die Weltwirtschaft. Beide Seiten haben sich mit gegenseitigen Strafzöllen in Milliardenhöhe überzogen. US-Präsident Donald Trump wirft China unter anderem unfaire Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums vor. Seit Monaten wird über eine Einigung verhandelt, die eigentlich Ende März verkündet werden sollte.