Handelsstreit EU und USA zoffen sich auf offener Bühne

Es bleiben nicht einmal mehr zwei Tage, um eine Eskalation im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA abzuwenden. Von Freitag an sollen die Importzölle auf Stahl und Aluminium auch für die Europäer gelten, bislang waren sie davon ausgenommen. Eigentlich passt es da ganz gut, dass an diesem Mittwoch und Donnerstag ein Ministertreffen des Industrieländerclubs OECD in Paris angesetzt ist - eine Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen und Verhandlungen.

Allerdings scheinen die Aussichten auf eine Abwendung der Eskalation sehr gering. So brachte ein Treffen zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross am Mittwochnachmittag keinen Durchbruch. "Es ist jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen", teilte eine Sprecherin von Malmström mit.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt "intensive Gespräche" mit Ross an. Ziel sei ein "Deal" im beiderseitigen Interesse. Und der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire wollte ebenfalls mit dem Amerikaner zusammentreffen, voraussichtlich am Donnerstagvormittag. Bei seinen ersten Äußerungen auf dem OECD-Treffen am Mittwoch drohte der Franzose den USA offen mit Gegenmaßnahmen.

Bundesregierung rechnet mit US-Stahl-Zöllen

"Wir Franzosen und Europäer wollen keinen Handelskrieg. Aber wenn wir angegriffen werden, müssen wir unsere Interessen verteidigen", sagte Le Maire auf einer Podiumsdiskussion. Die EU hat bereits die Einführung von Vergeltungszöllen auf US-Produkte wie Whiskey, Motorräder oder Jeans vorbereitet.

Die Bundesregierung spricht inzwischen offen darüber, dass sie kein Einlenken der Amerikaner in den kommenden Stunden erwartet. Geplant sei seitens der USA, die Zölle von 00.01 Uhr Washingtoner Zeit an zu erheben, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Das entspricht 6.01 Uhr deutscher Zeit. "Soweit ich weiß, würden die dann automatisch in Kraft treten", sagte der Sprecher weiter.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hatte bereits am Dienstag im EU-Parlament verlauten lassen, dass die US-Zölle wohl kommen werden.

US-Handelsminister Wilbur Ross selbst hat auf einer Podiumsdiskussion in Paris erneut Kritik an der EU geäußert. Ansprüche und Umsetzung klafften in der Handelspolitik auseinander: "Ich denke, über Freihandel wird öfter gesprochen, als dass er praktiziert wird." Zur Autobranche meinte er: "Warum sollte die EU 10 Prozent Zoll auf Autos haben, wenn wir 2,5 Prozent haben?"

Auch die Bedingung der EU, erst verhandeln zu wollen, wenn die USA auf Strafzölle auf Stahl und Aluminium verzichteten, kritisierte Ross. "Man kann mit oder ohne Zölle verhandeln", sagte er. Die EU etwa hätte zahlreiche Strafabgaben gegen US-Produkte verhängt, die beide Seiten nicht von Verhandlungen abgehalten hätten.

Le Maire bereit zu WTO-Reform

Harsch äußerte sich Ross auch über die internationale Handelspolitik der vergangenen Jahrzehnte, die von Verhandlungen und Vereinbarungen mehrerer Staaten gleichzeitig geprägt war und durch die Organisationen wie die Welthandelsorganisation WTO geschaffen wurden.

"Zu oft sind multilaterale Organisationen eine Ausrede für Leute geworden, die so tun, als würden sie Mängel beseitigen, (...) wenn sie in Wahrheit nur das nächste Treffen für in drei Monaten terminieren", sagte Ross. "Wir tendieren dazu, bilaterale statt multilaterale Verhandlungen zu bevorzugen", führte er aus. Dies begründete er unter anderem damit, dass multilaterale Verhandlungen sehr lange dauerten und zu Kompromissen tendierten, "die vielleicht nicht im besten Interesse sind".

Immerhin hier signalisierte Le Maire Verhandlungsbereitschaft. Der Franzose sprach sich für eine Reform der WTO aus. Die Organisation solle neu gedacht werden, sagte er, verteidigte aber zugleich ein multilaterales Vorgehen in der Handelspolitik.

Die OECD warnte indes vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit. Schon jetzt hätten die Spannungen vielerorts das "Vertrauen der Unternehmen beschädigt" und die Konsequenzen wären bei Gegenmaßnahmen noch gravierender, sagte Generalsekretär Angel Gurría in Paris. Eine "internationale Koordination" sei in diesen Zeiten "wichtiger denn je".