Handelsstreit mit USA Kuscheln statt vergelten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat im Handelsstreit mit den USA an die Kompromissbereitschaft der Europäer appelliert. Auch die EU müsse bereit sein, ein Angebot auf den Tisch zu legen, "worüber wir denn bereit sind zu verhandeln", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". "Ich bin der Auffassung, dass eigentlich weder die USA noch die Europäer einen Handelskrieg riskieren sollten." Er hielte es "nicht für klug", wenn die EU ihrerseits Strafzölle auf bestimmte Produkte aus den USA verhängten, sagte Altmaier in der ARD. Gemeint sind Zölle auf US-Produkte wie Orangen, Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder. Das gelte unabhängig davon, ob US-Präsident Donald Trump die Ausnahmen von Strafzöllen für EU-Hersteller von Aluminium und Stahl verlängere oder nicht. "Wir sollten uns den Ansatz von Donald Trump eben nicht zu eigen machen", sagte er.

Deshalb würden die Bundesregierung und die EU-Kommission sich unabhängig von der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump dafür einsetzen, einen solchen Handelskrieg zu vermeiden, sagte Altmaier.

Die USA und die EU drohen sich seit Wochen mit der Einführung von Zöllen. Die EU ist nur noch bis zum 1. Mai von den US-Zöllen von zehn Prozent auf Aluminium- und 25 Prozent auf Stahlimporte ausgenommen. Für eine unbefristete Ausnahme verlangt Washington nach Angaben aus EU-Kreisen Handelserleichterungen für US-Unternehmen oder Obergrenzen bei den Stahlexporten.

US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross deutete gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg an, dass es zu Ausnahmen kommen könne. Er sagte aber nicht, um welche Länder es sich handeln könnte und ob die USA dafür Bedingungen stellen.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström forderte, die EU müsse "dauerhaft und bedingungslos" von den Zöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen werden.

Altmaier plädiert für Zoll-Abkommen

Altmaier bemüht sich um einen diplomatischeren Ton. So ist nach seinen Angaben offen, ob und wann die EU mit Gegenmaßnahmen auf US-Importzölle für Stahl und Aluminium reagieren wird. Die Europäer hätten zwar bereits einen Vorratsbeschluss für konkrete Gegenmaßnahmen getroffen, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. "Ob sie angewendet werden und in Kraft treten, das entscheiden wir im Licht der Entwicklung der nächsten Tage und Wochen, das entscheiden wir gemeinsam auf europäischer Ebene."

Altmaier sagte, er halte es für sinnvoll, mit den Amerikanern über ein Abkommen zu sprechen, wie man umfassend Zölle senken könnte, insbesondere im Bereich der Industrie. Ein umfassendes Freihandelsabkommen weit über den Zollbereich hinaus wie das TTIP-Projekt, hält er aber für kaum vorstellbar. "Eine Neuauflage von TTIP ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht realistisch." Die Konsequenz des deutschen und europäischen Handelsüberschusses gegenüber den USA könne nicht in einer Begrenzung der Ausfuhren liegen, sagte er.

Die US-Handelskammer in Deutschland forderte, sowohl die USA als auch die EU müssten ihre Zölle überarbeiten. "Es spricht nichts dagegen, das System genauer zu prüfen und zu modernisieren", sagte der Chef der American Chamber of Commerce in Germany, Frank Sportolari, dem "Handelsblatt". Einige historisch gewachsene Regelungen auf beiden Seiten hätten ihre Berechtigung verloren.

"Nehmen Sie die 25 Prozent Zoll, die die USA auf Lieferwagen aus Europa erheben. Das ist eine Regelung, die aus den Fünfzigerjahren stammt. Dafür gibt es heute keine vernünftige Erklärung mehr", sagte Sportolari. "Umgekehrt erheben die Europäer Zölle von zehn Prozent auf Autos aus den USA, während die Amerikaner für europäische Autos 2,5 Prozent verlangen."

Sportolari sprach sich für ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU aus, um "bei der Gelegenheit gewachsene Ungleichgewichte" auszuräumen.

"TTIP Light" als Ausweg

Außenhandelspräsident Holger Bingmann sagte, er sehe eine Chance für ein "TTIP Light". Er könne sich vorstellen, dass Trump die Zoll-Ausnahmen für die EU noch einmal verlängere, um in dieser Zeit an einer neuen Vereinbarung zu arbeiten, sagte er der "Bild"-Zeitung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hatten in der vergangenen Woche persönlich in Washington um eine Verlängerung der Ausnahmeregelung für die EU geworben. Die Gespräche brachten jedoch keine nach außen erkennbaren Fortschritte.

Trump erklärte, die USA bräuchten eine faire und wechselseitige Handelsbeziehung mit ihren Partnern und Verbündeten. "Wir haben ein Handelsdefizit mit der Europäischen Union bei Waren im Wert von - schwer zu glauben - 151 Milliarden Dollar.". Darunter entfielen allein 50 Milliarden Dollar auf Autos und Autoteile.