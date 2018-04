Zukunft der Arbeit Handwerk verlangt lockerere Arbeitszeitgesetze

Der Vorsitzende der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, war im November vorgeprescht: Ein Ende des starren Achtstunden-Arbeitstags müsse her, forderte er. Auch die Arbeitgeber wollen gesetzlich nur noch eine maximale Wochenarbeitszeit. In dieser Debatte hat sich nun auch das Handwerk zu Wort gemeldet.

Das Handwerk erwarte von der neuen Bundesregierung eine Lockerung der gesetzlichen Regeln, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, der "Rheinischen Post". Seine Branche hoffe, dass SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil bereit sei, "mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten und im Arbeitsrecht zuzulassen".

"Die Digitalisierung wirkt sich natürlich auch auf die Arbeitszeiten aus: Ein zu enges Arbeitszeit-Korsett und zu starre und unflexible arbeitsrechtliche Vorschriften tun der Wirtschaft nicht gut", sagte Wollseifer.

SPIEGEL ONLINE

Heils Vorgängerin Andrea Nahles (SPD) hatte sich offen für eine Diskussion über eine Lockerung gezeigt. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag "Experimentierräume" für tarifgebundene Unternehmen schaffen, um eine Öffnung für mehr selbst bestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität zu erproben.

In der Bevölkerung wollen einer SPIEGEL-ONLINE-Umfrage aus dem November zufolge aber viele das bisherige Modell beibehalten. Außerdem ist auch unter dem bestehenden System bereits viel Flexibilität möglich.

Die FDP hatte dennoch jüngst in einem Antrag im Bundestag neue Möglichkeiten gefordert, vom Achtstundentag abweichen zu können - indem eine "wöchentliche Höchstarbeitszeit von durchschnittlich 48 Stunden" festgelegt wird. In der jüngsten Tarifrunde der Metallbranche hatte aber auch die IG Metall an den bisherigen Regeln gerüttelt - allerdings für ein Recht auf vorübergehend geringere Arbeitszeiten von 28 Stunden gekämpft.