Sozialstaat 7,6 Millionen Menschen leben von Mindestsicherung

Es ist der zweite Rückgang in Folge: Ende 2017 bezogen knapp 7,6 Millionen Menschen in Deutschland Leistungen der sozialen Mindestsicherung. Das waren 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Der Anteil der Empfänger an der Gesamtbevölkerung lag Ende 2017 bei 9,2 Prozent und damit um 0,3 Punkte niedriger als 2016 und um 0,5 Punkte niedriger als 2015.

Im Einzelnen zählen zur sozialen Mindestsicherung in Deutschland:

Hartz IV - offiziell eigentlich Arbeitslosengeld II und Sozialgeld: Rund 5,9 Millionen Menschen erhielten Geld aus dieser Leistung. Das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016.

- offiziell eigentlich Arbeitslosengeld II und Sozialgeld: Rund erhielten Geld aus dieser Leistung. Das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen knapp 1,1 Millionen Menschen . Es ist die einzige Leistung, die Ende 2017 stärker in Anspruch genommen wurde als ein Jahr zuvor: Die Zahl der Empfänger stieg um 3,2 Prozent.

und bei Erwerbsminderung bezogen knapp . Es ist die einzige Leistung, die Ende 2017 stärker in Anspruch genommen wurde als ein Jahr zuvor: Die Zahl der Empfänger stieg um 3,2 Prozent. Rund 468.000 Menschen bekamen Leistungen nach dem Asylbewerber leistungsgesetz. Hier war der Rückgang im Vergleich zu 2016 mit 35,7 Prozent besonders stark, weil viele Asylverfahren abgeschlossen wurden.

bekamen Leistungen nach dem leistungsgesetz. Hier war der Rückgang im Vergleich zu 2016 mit 35,7 Prozent besonders stark, weil viele Asylverfahren abgeschlossen wurden. Knapp 127.000 Menschen bezogen Hilfe zum Lebensunterhalt, eine Form der Sozialhilfe - ein Rückgang von 4,9 Prozent.

Insgesamt sank die Zahl der Empfänger in allen Bundesländern, aber unterschiedlich stark. In Bremen war der Rückgang mit 0,1 Prozent am geringsten; gleichzeitig ist der Anteil der Empfänger an der Bevölkerung mit 18 Prozent dort am höchsten. In Brandenburg bezogen sieben Prozent weniger Menschen Mindestsicherung, das stärkste Minus. Insgesamt war der Rückgang mit sechs Prozent in den ostdeutschen Bundesländern deutlich stärker als in den westdeutschen (minus 2,4 Prozent).

Wie sich die Zahl der Empfänger von Sozialleistungen entwickelt, sagt allerdings für sich genommen wenig darüber aus, ob die Armut zu- oder abgenommen hat. Sollte zum Beispiel die Bundesregierung den Regelsatz drastisch um 100 Euro im Monat erhöhen, würde sich die Situation der Empfänger entsprechend verbessern. Gleichzeitig hätten aber Hunderttausende mehr Menschen als zuvor einen Rechtsanspruch auf Hartz IV - nämlich jene, die derzeit gerade noch so viel verdienen, dass sie über der Einkommensschwelle liegen, die zu Hartz IV berechtigt. In einem solchen Falle würde sich also die Zahl der Empfänger von Mindestsicherung deutlich erhöhen, obwohl die Armut de facto gelindert worden ist.