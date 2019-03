Geplanter Sparhaushalt Wirtschaftslobby wirft Scholz Mutlosigkeit vor

Ein Haushalt ohne neue Schulden hat für Finanzminister Olaf Scholz bei der Etatplanung für 2020 oberste Priorität. Doch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) fordert angesichts der schlechteren konjunkturellen Aussichten ambitioniertere Pläne.

"Vom Bundeshaushalt 2020 geht die erhoffte Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort Deutschland leider nicht aus", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Es reiche nicht, dass der Bund ohne neue Schulden auskommen wolle. "Wir müssen die Investitionsbremsen lösen - und zwar insbesondere durch Senkung der Steuersätze und eine Verbesserung der Abschreibungsbedingungen", forderte Schweitzer. Die Bundesregierung solle hier mehr Mut zeigen. "Nur so können wir die aktuellen Herausforderungen wie die Unsicherheiten im Welthandel und die Herausforderungen von Digitalisierung und den demografischen Wandel erfolgreich meistern", sagte der DIHK-Präsident.

Finanzminister Scholz stellt die Eckwerte des Bundeshaushalts an diesem Mittwoch vor. Trotz einer Eintrübung der Konjunktur plant der SPD-Politiker erneut einen Etat ohne neue Schulden, wie vorab bekannt wurde. Scholz mahnte seine Ressortkollegen in einer Vorlage für die Kabinettssitzung zu einer "verstärkten Haushaltsdisziplin" in den kommenden Jahren.

US-Botschafter mischt sich in Haushaltsdiskussion ein

Streit gibt es bereits um den Verteidigungsetat. Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) soll zwar mehr Geld bekommen, aber nicht so viel wie gefordert. Die Finanzplanung hat bereits zu diplomatischen Verwerfungen geführt. Denn Deutschland wird internationale Ziele für Verteidigungsausgaben und Entwicklungshilfe deutlich verfehlen. Der amerikanische Botschafter Richard Grenell kritisierte, dass sich Deutschland mit der Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Er warf der Bundesregierung vor, sie wolle ihre "ohnehin schon inakzeptablen" Ausgaben senken. Grenells Wortwahl wiederum verärgert deutsche Politiker. Auch Kanzlerin Angela Merkel wies die Kritik des US-Botschafters zurück.

Das Kabinett soll die Eckwerte für den Haushalt am Vormittag beschließen. Anschließend beginnen die Etatberatungen in den Koalitionsfraktionen. Kritik an den Budgetplänen kommt auch aus dem Haus von Entwicklungsminister Gerd Müller. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, Müller werde den Eckwerten in der Kabinettssitzung nur unter Vorbehalt zustimmen. Der Minister werde in der Sitzung eine entsprechende Protokollerklärung abgeben. Der CSU-Politiker wolle dagegen protestieren, dass Scholz den Etat seines Ministeriums für 2020 auf dem Niveau von 2019 einfrieren will.

Kritik an Sparplänen bei Flüchtlingskosten

Der Bundesfinanzminister will zudem den Bundeszuschuss zu den Flüchtlingskosten deutlich reduzieren. Bisher gibt der Bund 4,7 Milliarden Euro pro Jahr, will dies aber auf rund 1,3 Milliarden senken. Das ist aus Sicht der Länder nicht akzeptabel.

Ende 2019 laufen die 670-Euro-Pauschale für Ausländer im Asylverfahren, die Integrationspauschale und die Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge aus. Scholz plant stattdessen eine Pauschale pro Flüchtling für die ersten fünf Jahre nach der Ankunft.

"Mit diesem Vorschlag tritt Finanzminister Scholz das Engagement der Kommunen mit Füßen", kritisierte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, in der "Welt". Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnte in der "Augsburger Allgemeinen", in finanziell schlechter aufgestellten Ländern drohe nicht nur schlechtere Integration, sondern Desintegration. "Das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft", sagte Söder.

Grüne fordern mehr Geld für Bahn

Auch mit Blick auf die Verkehrspolitik kommt Kritik an Scholz' Plänen. Die Grünen forderten deutlich mehr Geld für den Bahnverkehr. Zwar sehen die Eckwerte des Etats 2020 vor, dass der Bund der Deutschen Bahn von 2020 an pro Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für den Erhalt der Schienenwege zur Verfügung stellt. "Die zusätzliche Milliarde hört sich nach viel an, ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer der Nachrichtenagentur dpa. "Gefragt ist eine Mittelaufstockung für neue Schienenwege und Schnellfahrtstrecken. Wer die Fahrgastzahlen verdoppeln will, muss kräftig in den Ausbau der Schienenwege investieren", forderte Krischer.

Mehr Geld für Familien und Digitalisierung

Im Finanzministerium begründet man die Haushaltsplanung mit den verschlechterten wirtschaftlichen Aussichten. Insgesamt sind im kommenden Jahr Ausgaben in Höhe von 362,6 Milliarden Euro vorgesehen - 1,7 Prozent mehr als 2019. Bis 2023 soll der Haushalt auf 375,1 Milliarden steigen.

Die Investitionen des Bundes sollen 2020 moderat auf 39,6 Milliarden Euro steigen und in den kommenden Jahren auf diesem Niveau bleiben. Mehr Geld geben soll es etwa für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen, für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, für Verkehr und Forschung.