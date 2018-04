Auslieferungsgesuch aus der Schweiz Spanien hebt Haft für Whistleblower Falciani auf

Der in Spanien festgenommene frühere HSBC-Bankangestellte Hervé Falciani ist unter Auflagen wieder freigekommen. Ein Richter ordnete die Entlassung des 46-Jährigen an. Zugleich sei Falcianis Reisepass einbehalten und ihm die Auflage gemacht worden, sich wöchentlich bei Gericht zu melden.

Die Polizei habe Falciani am Mittwoch aufgrund eines Schweizer Haftbefehls bei einer Veranstaltung in Madrid abgeführt, berichtete die Zeitung "El Mundo". Die Schweiz hat einen formalen Auslieferungsantrag gestellt.

Der italienisch-französische Informatiker war Ende November 2015 wegen Wirtschaftsspionage in der Schweiz in Abwesenheit zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Falciani hatte ab Ende 2008 Behörden in vielen Ländern Tausende von Kundendaten zugespielt und somit die "Swissleaks"-Affäre ins Rollen gebracht.

Taten in Spanien nicht strafbar

Falciani war Mitarbeiter der HSBC Private Bank, einer Tochter der britischen HSBC. Die Bank hatte von Diebstahl gesprochen und den Abfluss der Daten von bis zu 24.000 Kunden eingeräumt. Auf Grundlage der Daten waren weltweit viele Steuerbetrüger bestraft und Schwarzgeld identifiziert worden. Auch viele deutsche Kunden waren betroffen.

In der Schweiz wurden die Ermittlungen gegen die HSBC-Tochter nach Vereinbarung einer Millionenzahlung eingestellt. Falciani lebt seither im Exil. Bereits 2012 war er in Barcelona festgenommen worden. Spaniens Oberstes Gericht verweigerte jedoch die Auslieferung, da die Taten, für die er in der Schweiz verurteilt wurde, in Spanien nicht strafbar seien.

Die jüngste Festnahme erfolgt inmitten der Krise um die katalanische Unabhängigkeitsbewegung. Zwei von der spanischen Justiz gesuchte führende Vertreter der Separatisten hatten sich in die Schweiz abgesetzt.