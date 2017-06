Hohe Immobilienpreise Junge Menschen kaufen seltener ein Eigenheim

In Großstädten können sich offenbar immer weniger Berufseinsteiger und junge Familien Wohneigentum leisten. So interpretieren zumindest Experten Zahlen des Statistischen Bundesamtes und der Kreditwirtschaft. Wie die "Rheinische Post" berichtet, ging die Quote der 30- bis 40-jährigen Eigenheimbesitzer in Deutschland laut Daten aus dem Mikrozensus von 30 Prozent im Jahr 2006 auf 27,4 Prozent im Jahr 2014 zurück.

Damit entwickelte sich der Eigentümeranteil unter den Jungen gegen den Trend: Im selben Zeitraum legte nämlich die Eigentümerquote bei den über 65-Jährigen von 48 auf 55 Prozent zu. Auch insgesamt stieg die Quote leicht an.

Beim Pestel-Institut, das regelmäßig Studien zur Wohnsituation in Deutschland herausgibt, spricht man laut "Rheinischer Post" bereits von einer "Verlierer-Generation" der 25- bis 40-Jährigen. "Diese Altersgruppe zieht vermehrt in die Städte, wird dort aber zu Beginn der Karriere und Familiengründung mit den aktuell hohen Immobilienpreisen konfrontiert", zitiert das Blatt Institutsleiter Matthias Günther.

Tatsächlich sind die Immobilienpreise vor allem in den Metropolen in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Zwischen 2010 und 2016 legten die Kaufpreise in Städten wie Hamburg oder Köln laut Zahlen der Immobilienwirtschaft um 70 Prozent zu, in Berlin sogar um 94 Prozent. In München haben sie sich mit 114 Prozent mehr als verdoppelt.

Da können (oder wollen) gerade junge Menschen oft nicht mehr mithalten. Teilweise sind die Wohnungsmärkte allerdings auch regelrecht leergefegt - so dass es schwierig wird, überhaupt eine passende Immobilie zu finden. Diese Zustände ziehen mittlerweile auch Betrüger an, die Interessenten mit scheinbar günstigen Angeboten locken (mehr dazu hier bei SPIEGEL PLUS).

Im Bundestagswahlkampf versprechen viele Parteien, den Immobilienbesitz stärker zu fördern - etwa durch ein spezielles Baukindergeld für Familien (mehr dazu hier). Experten und auch die Bauwirtschaft selbst fordern zudem seit Langem, die Nebenkosten für den Eigenheimkauf zu senken. Dazu zählen die Grunderwerbssteuer, die je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent liegt, sowie die Notar- und Maklerkosten.

"Ohne gezielte Rückführung von Abgaben und zuverlässige Förderung wird sich die Situation für junge Familien weiter verschärfen", sagte die Bundesgeschäftsführerin vom Verband Wohneigentum in Bonn, Petra Uertz, der "Rheinischen Post". Sie fordert, dass die Grunderwerbsteuer für selbstgenutztes Wohneigentum aufgehoben werden solle - "grundsätzlich oder durch entsprechende Freibeträge".

Das würde hohe Einnahmeverluste für den Staat bedeuten, könnte aber helfen, die insgesamt niedrige Eigentümerquote in Deutschland zu erhöhen. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit rund 45 Prozent Eigentümern auf einem der letzten Plätze.

Dabei gilt die selbst genutzte Immobilie immer noch als eine der besten Formen der Altersvorsorge - wenn man sie sich denn überhaupt noch leisten kann.