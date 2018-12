Bundesarbeitsminister Heil fordert Steuernachlässe für Firmen, die noch Tarif zahlen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich für Steuerrabatte für tarifgebundene Unternehmen ausgesprochen. "Wir sollten über Anreize für eine höhere Tarifbindung nachdenken", sagte das SPD-Präsidiumsmitglied den Zeitungen "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". "Weil die Tarifbindung eine Art öffentliches Gut ist, könnten wir sie als Gesetzgeber belohnen."

"Der Staat sollte tarifgebundene Unternehmen steuerlich besser behandeln als nicht tarifgebundene", sagte er. Zudem könnten Aufträge der öffentlichen Hand nur noch an Unternehmen gehen, die sich an die Tarifverträge ihrer jeweiligen Branche halten. Nur noch 50 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind laut Heil tarifgebunden.

Tatsächlich ist der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen seit 1998 in Westdeutschland von 76 Prozent auf 57 Prozent gesunken (hier geht's zu einer Übersicht von Statista). In Ostdeutschland ging der Anteil von 63 Prozent auf zuletzt 44 Prozent zurück.