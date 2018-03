Ifo-Index Manager blicken skeptisch in die Zukunft

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im März weiter verschlechtert. Das Geschäftsklima fiel um 0,7 Punkte auf 114,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Immerhin fiel das Ergebnis weniger deutlich aus als Analysten erwartet hatten. Sie waren im Schnitt von einem Rückgang auf 114,6 Punkte ausgegangen.

Die Daten des Geschäftsklimaindexes basieren auf der Umfrage unter rund 7000 Managern. Im Januar hatte Deutschlands bedeutendster konjunktureller Frühindikator auf einem Rekordstand gelegen. "Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage und auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate weniger optimistisch als zuletzt.

Trotz verschiedener Risiken - dazu zählt auch der mögliche Handelskrieg mit den USA - beurteilen viele Ökonomen die aktuelle Konjunkturlage noch positiv. Dank florierender Exporte erhöhten die Wirtschaftsweisen diese Woche ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2018 von 2,2 auf 2,3 Prozent. Es wäre das größte Plus seit 2011. Viele Fachleute gehen aber davon aus, dass der Aufschwung bald seinen Höhepunkt erreicht hat.