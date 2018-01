Arbeitskampf in der Metallindustrie Industrie drohen 24-Stunden-Streiks  

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie spitzt sich zu. Erstmals will die IG Metall ab Dienstagabend ihre neuartigen Tages-Warnstreiks einsetzen. Die Gewerkschaft hat dafür am Montag in rund 250 Betrieben Abstimmungen in Gang gesetzt. Stimmt eine einfache Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder im entsprechenden Betrieb zu, werden die Tagesstreiks begonnen, erläuterte eine IG-Metall-Sprecherin.

Die Ausstände könnten nach Einschätzung des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft (IW Köln) in der laufenden Hochkonjunktur zu millionenschweren Umsatzverlusten führen. Nehmen durchschnittlich 200 Beschäftigte pro Betrieb teil, müsse man mit rund 62 Millionen Euro Umsatzeinbußen rechnen, erklärte IW-Tarifforscher Hagen Lesch. Würden gezielt größere Betriebe bestreikt, steige der Umsatzaufall bei 100.000 Teilnehmern auf etwa 125 Millionen Euro. Weitere Auswirkungen, etwa auf Zulieferer, seien in den Zahlen noch nicht enthalten.

Zwar könnten die betroffenen Betriebe versuchen, die ausgefallene Produktion nachzuholen. Dafür seien aber teure Überstunden notwendig, die zudem schwierig zu organisieren seien. "Es entstehen Riesenschäden, weil alle Firmen in den langen Lieferketten betroffen sind", sagte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander.

Die Gewerkschaft verlangt für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt ablehnen. Sie verlangen zudem, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhalten. "Bei der Arbeitszeit brauchen wir Flexibilität in beide Richtungen. Was durch Arbeitszeitverkürzung verloren geht, muss an anderer Stelle durch längeres Arbeiten ausgeglichen werden", sagte der Präsident von PfalzMetall, Johannes Heger.

Metall-Arbeitgeber wehren sich gegen Streiks

Der bayerische Arbeitgeberverband vbm hielt der IG Metall vor, den Streik um seiner selbst willen zu organisieren. Das hohe und abschlussfähige Angebot am vergangenen Wochenende belege den großen Einigungswillen der Arbeitgeber. Man habe bei einer Laufzeit von 27 Monaten fast sieben Prozent mehr Geld angeboten. Abgelehnt hatten die Arbeitgeber aber die aus ihrer Sicht rechtswidrige Forderung, bestimmten Beschäftigten einen Ausgleich für entgangenen Lohn zu zahlen, wenn diese ihre Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden reduzierten. Die IG Metall hatte am Wochenende ihrerseits die Arbeitgeber für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich gemacht.

Die Metall-Arbeitgeber wollen sich nach Gewerkschaftsangaben gegen die geplanten ganztägigen Warnstreiks der IG Metall wehren. Nach Informationen des bayerischen IG-Metall-Bezirksleiters Jürgen Wechsler sei am Montag eine Klage beim Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht worden. "Wir vermuten, dass sie auf Schadenersatz gegen die IG Metall klagen", sagte Wechsler. Der Gewerkschafter verurteilte das Vorgehen. "Das ist ein Armutszeugnis. Wir fordern die Arbeitgeber auf, diesen Unsinn zu lassen."