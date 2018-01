Arbeitskampf IG Metall beginnt mit 24-Stunden-Streiks

Mit Beginn der Nachtschicht hat die IG Metall mit ganztägigen Warnstreiks begonnen. In mehreren Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen, sind einzelne Betriebe bestreikt worden. Die Arbeit soll nun 24 Stunden ruhen. Die Gewerkschaft ging vor Beginn der Streiks davon aus, dass sich bis zu 500.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in bundesweit mehr als 250 Betrieben an dem Arbeitskampf beteiligen werden.

Gegen die neuartigen Tageswarnstreiks, die erstmals von der IG Metall eingesetzt werden, will der Arbeitgeberverband Nordmetall am Mittwoch Klage einreichen. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main, wo sich die Gewerkschaftszentrale befindet, soll nach dem Wunsch der Arbeitgeber die Rechtswidrigkeit der 24-Stunden-Warnstreiks feststellen. Die Präsidenten der regionalen Arbeitgeberverbände wollen sich am Mittwochmorgen treffen, um zu entscheiden, ob sie sich der Klage von Nordmetall anschließen.

Nach Einschätzung des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft (IW Köln) könnten die Streiks zu millionenschweren Umsatzverlusten führen. Nehmen durchschnittlich 200 Beschäftigte pro Betrieb teil, müsse man mit rund 62 Millionen Euro Umsatzeinbußen rechnen, sagte IW-Tarifforscher Hagen Lesch. Würden gezielt größere Betriebe bestreikt, steige der Umsatzausfall bei 100.000 Teilnehmern auf etwa 125 Millionen Euro. Weitere Auswirkungen, etwa auf Zulieferer, seien in den Zahlen noch nicht enthalten.

Die IG Metall verlangt für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollten einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber bislang strikt ablehnen. Sie verlangen zudem, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhalten. Am Wochenende waren die Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern erneut gescheitert. Daraufhin rief die IG Metall zu den 24-Stunden-Warnstreiks auf.