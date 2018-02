24-Stunden-Streiks in der Metallbranche Auf Konfrontation

Ob bei Ford in Köln oder bei Autozulieferern in Bayern und Baden-Württemberg wie Bosch - über die ganze Bundesrepublik verteilt bot sich am Donnerstagmorgen an vielen Orten ein ähnliches Bild: Hunderte Mitarbeiter teils mit Warnwesten bekleidet vor Werkstoren, Transparente in der Hand.

Zum ersten Mal setzt die IG Metall eine neue Waffe im Arbeitskampf ein: 24-Stunden-Streiks. Seit Dienstagabend und bis Samstagmorgen will die Gewerkschaft insgesamt 275 Betriebe aller Größen für jeweils einen ganzen Tag bestreiken, sie hofft darauf, dass bis zu einer halben Million Beschäftigte die Arbeit niederlegen.

Die Arbeitgeber reagierten umgehend. Wie angekündigt verklagen die ersten regionalen Verbände die Gewerkschaft auf Schadensersatz. Der ganze Arbeitskampf sei illegal, argumentieren sie, weil die Forderung nach einem Lohnzuschuss für bestimmte Beschäftigtengruppen rechtswidrig sei.

Vorletzte Eskalationsstufe

Damit hat der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie die vorletzte Eskalationsstufe erreicht. Gesteigert werden kann er nur noch mit unbefristeten Flächenstreiks - was in der jetzigen Situation eine wirtschaftliche Katastrophe wäre: Viele Betriebe der Branche sind komplett ausgelastet und arbeiten am Rande ihrer Kapazität, um die Nachfrage befriedigen zu können. Schon nach einigen Tagen würden Umsatzverluste in Milliardenhöhe anfallen.

Beide Seiten beteuern, dass sie diesen Katastrophenfall verhindern möchten. Niemand habe Lust auf einen großen Arbeitskampf, sagt etwa IG-Metall-Chef Jörg Hofmann und verweist ausdrücklich auf die Schäden für die Volkswirtschaft. Sein Pendant auf Arbeitgeberseite, Gesamtmetall-Chef Rainer Dulger, sagte im Bayerischen Rundfunk: "Unser Einigungswille ist nach wie vor gegeben, und wir werden auch so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren."

Allerdings werde nicht schon am Wochenende verhandelt, sagte ein Arbeitgebersprecher am Vormittag. Ein möglicher Verhandlungstermin könne Anfang der kommenden Woche sein, hieß es aus Arbeitgeberkreisen. Wie es aussieht, wird es die letzte Gelegenheit zu einer halbwegs friedlichen Einigung sein.

Kaum zu stoppende Dynamik

Die Frage scheint allerdings weniger zu sein, ob sich die Verhandlungsführer einigen wollen - sondern, ob sie die enorme Dynamik überhaupt noch stoppen können, die diese Tarifrunde entwickelt hat. Sowohl die Gewerkschaftsspitze als auch der Arbeitgeberverband stehen unter enormen Druck ihrer Basis, ein offensichtliches Einknicken können sie sich nicht erlauben. Doch selbst ein gesichtswahrender Kompromiss scheint schwer vermittelbar, wie die Verhandlungen des vergangenen Wochenendes zeigten.

Seitdem ist eigentlich klar, wo Kompromisslinien verlaufen können: Die Gewerkschaft kommt den Arbeitgebern bei der Arbeitszeit entgegen, indem sie im Gegenzug für das Recht auf befristete Teilzeit zulässt, dass mehr Mitarbeiter als bislang länger als 35 Stunden in der Woche arbeiten dürfen. Auf diese Weise könnte das Arbeitsvolumen insgesamt auf gleicher Höhe beibehalten werden.

Das Problem der möglicherweise rechtswidrigen Lohnzuschüsse ließe sich umgehen, indem diese als sogenanntes "ergänzendes zusätzliches Urlaubsgeld" deklariert würde und die Beschäftigten zudem die Wahl zwischen Lohnerhöhung oder mehr Freizeit hätten. Und die Höhe der Lohnsteigerungen ist angesichts der glänzenden Geschäfte der Branche ohnehin kein unüberwindbares Hindernis. Dennoch scheiterten die Verhandlungen, gefolgt von beiderseitigen harschen Schuldzuweisungen, eine Einigung gezielt hintertrieben zu haben.

DPA IG-Metall-Mitglieder vor dem Ford-Werk in Köln

Verschobene Kräfteverhältnisse

Diese Streitlust speist sich auch aus einer rasanten Verschiebung der Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die schienen spätestens seit Anfang der Neunzigerjahre lange wie festgezurrt: Angesichts von Massenarbeitslosigkeit operierten die Gewerkschaften im Modus der Schadensbegrenzung, ließen sich bei der Arbeitszeit auf flexible Lösungen ein und verzichteten auf hohe Lohnsteigerungen. Die IG Metall mutierte von einer knallharten Interessenvertretung zum Prototyp einer pragmatischen Gewerkschaft.

Doch inzwischen sind nicht mehr Arbeitsplätze knapp, sondern Arbeitskräfte - insbesondere Fachkräfte und insbesondere in der boomenden Metallbranche. Viele der 2,4 Millionen Mitglieder der IG Metall sehnen sich geradezu nach einer Machtdemonstration, wollen beweisen, welche Wucht die Gewerkschaft entfalten kann. Der letzte wirklich große durch Streiks errungene Erfolg liegt mehr als 30 Jahre zurück, als der Einstieg in die 35-Stunden-Woche gelang.

DPA Streik beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen

Auf der anderen Seite sehen viele Unternehmen der Branche überhaupt nicht ein, dass sie sich auf Arbeitszeitverkürzungen einlassen und diese teilweise auch noch bezahlen sollen - zumal sich der Arbeitskräftemangel in den kommenden Jahren allein aufgrund der Demografie noch verstärken dürfte. Sie drohen unverhohlen mit Tarifflucht, falls sich die Arbeitgeberverbände auf diese Forderung einlassen. Eine Drohung, die IG-Metall-Funktionäre trocken mit dem Hinweis kontern, dass man in solchen Fällen eben Haustarifverträge erstreiten werde.

Ohnehin stellt sich die Frage, ob sich Unternehmen Tarifflucht künftig überhaupt leisten können, wie am Beispiel des Automobilzulieferers LuK deutlich wird. Die Schaeffler-Tochter hat sich unlängst dazu entschlossen, die Tarifbindung einzuführen - ausdrücklich auch deswegen, um als Arbeitgeber attraktiver zu werden und im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen zu können.

Vor dem Hintergrund dieser Kräfteverschiebung markiert die aktuelle Metall-Tarifrunde eine Zäsur. Sie könnte mit darüber entscheiden, ob Arbeitgeber und Gewerkschaften auch in den nächsten Jahrzehnten pragmatisch und partnerschaftlich zusammenarbeiten - oder ob harte Arbeitskämpfe künftig zur Regel werden. Das Wochenende könnte dafür wegweisend werden.