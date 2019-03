Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation Uno-Experten warnen vor Rückschritten bei Gleichstellung

Kurz vor dem Weltfrauentag sieht die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) die Gefahr von Rückschritten bei der Gleichstellung. "Der Fortschritt beim Schließen von Geschlechterlücken stockt und kehrt sich in manchen Fällen um", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht.

Mit Bezug auf wichtige Arbeitsmarkt-Indikatoren habe es in den vergangenen 20 Jahren keinerlei nennenswerte Verbesserungen gegeben, so die ILO-Experten. "Das sollte Anlass für Besorgnis sein." Falls die Politik nicht umsteuere, sei eine weitere Verschlechterung der Lage wahrscheinlich. Am Freitag ist der internationale Frauentag, an dem weltweit auf die Benachteiligung von Frauen aufmerksam gemacht werden soll.

Die Ungleichheit lässt sich dem Bericht zufolge "in keiner Region oder Einkommensgruppe" auf mangelndes Interesse von Frauen schieben. Weltweit wollten 69,8 Prozent der befragten Frauen lieber eine bezahlte Arbeit. 66,5 Prozent der Männer unterstützten dies.

Dennoch hatten 2018 nur 45,3 Prozent der Frauen einen bezahlten Job - ein Unterschied von fast 25 Prozentpunkten zu den Männern. Über die vergangenen 27 Jahre habe sich dieser Abstand um gerade einmal zwei Prozentpunkte verringert. Auch der sogenannte Gender Pay Gap - also Unterschiede in der Bezahlung - bleibt mit weltweit 18,8 Prozent groß.

Bildung ist laut ILO ein Faktor für Gleichberechtigung, dürfte allein jedoch kaum die Geschlechterlücke schließen. So seien heute 41,5 Prozent der Frauen mit einem Universitätsabschluss arbeitslos oder in einem unbezahlten Job, aber nur 17,2 Prozent der Männer mit demselben Qualifikationsniveau.

Hauptgrund für die Unterschiede bei der Erwerbsbeteiligung ist dem Bericht zufolge, dass Frauen viel häufiger unbezahlte Hausarbeit und die Pflege von Kindern oder anderen Angehörigen übernehmen. Weltweit leisten demnach 637 Millionen Frauen in Vollzeit solche Arbeit, aber nur 41 Millionen Männer.

Der Zeitaufwand von Frauen für unbezahlte Arbeit hat sich laut ILO zwischen 1997 und 2012 um 15 Minuten täglich verringert, der von Männern im selben Zeitraum jedoch nur um 8 Minuten erhöht. Bliebe es bei diesem Tempo, wäre der Zeitaufwand erst im Jahr 2228 gleich - also in 209 Jahren.