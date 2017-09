Immobilien Bauindustrie verspricht 320.000 neue Wohnungen bis Jahresende

Die Bauindustrie in Deutschland rechnet für 2017 mit einem deutlichen Anstieg an fertiggestellten Wohnungen. In etwa 320.000 Wohnungen sollen im laufenden Jahr errichtet werden, sagte ein Sprecher des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Dies umfasst sowohl Neubauten als auch durch Umbau entstandene Wohnungen im Hochbau.

Im vergangenen Jahr wurden Zahlen des Statistischen Bundesamtes zufolge insgesamt rund 278.000 Wohnungen fertiggestellt. Der Hauptverband der Bauindustrie spricht für das erste Halbjahr 2017 von einem Rekordhoch mit einem Umsatzplus von rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Aufträge stiegen um rund 5,5 Prozent.

Allerdings wird das Ziel von 400.000 Neubauwohnungen pro Jahr trotz des deutlichen Anstiegs auch in 2017 verfehlt. Nach Berechnungen des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) wurden seit 2009 gut eine Million Wohnungen zu wenig gebaut. Der Verband fordert für Investoren einen Stopp der Preisspirale bei der Grunderwerbsteuer und bessere Möglichkeiten zur Abschreibung.