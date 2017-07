Immobilien In Deutschland fehlen eine Million Wohnungen

In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr - gebraucht würden aber noch viel mehr. Nach Berechnungen des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), die der Verband am Mittwoch vorstellte, wurden seit 2009 eine Million Wohnungen zu wenig gebaut.

Gründe für den gestiegenen Bedarf waren demnach, dass die deutsche Bevölkerung in dem Zeitraum insbesondere durch Zuwanderung um 2,5 Millionen Menschen wuchs und dass immer mehr Menschen in wenige Ballungsräume zogen.

Insgesamt wurden in Deutschland vergangenes Jahr 277.691 Wohnungen fertiggestellt. Jedoch waren nicht alle davon Mietwohnungen. In den Wohnungen der GdW-Unternehmen leben bundesweit rund 13 Millionen Menschen, im vergangenen Jahr stellten sie knapp 20.000 neue Mietwohnungen fertig. Sie bauen rund 80 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland. In diesem Jahr planen sie einen Sprung auf gut 28.000 Fertigstellungen.

"Es wird zu wenig und zu teuer gebaut"

Die Wohnungswirtschaft fordert mehr Unterstützung der öffentlichen Hand für bezahlbares Bauen. "Es wird zu wenig und zu teuer gebaut", sagte der Präsident des Branchenverbandes GdW, Axel Gedaschko. "Wir haben in Deutschland eine Situation erreicht, in der der normale Durchschnittsverdiener nicht mehr in der Lage ist, eine Neubauwohnung zu bezahlen."

Das Geld sei aber nicht das größte Problem. Laut Gedaschko hätten die Unternehmen gerne noch mehr in neue Wohnungen investiert, Probleme seien jedoch der Mangel an Bauland, zu langsame Genehmigungsverfahren und kaum Planungskapazitäten bei den Kommunen.

Dem GdW zufolge müssten jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden. Die Bundesregierung plädiert bis 2020 für den Bau von rund 350.000 neuen Wohnungen im Jahr. Dies bekräftigte sie in ihrem aktuellen Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Darin heißt es auch, Bund, Länder und Kommunen seien aufgefordert, mehr Bauland günstig zur Verfügung zu stellen.