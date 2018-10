Wohnungsnot in Deutschland "Bauen, bauen, bauen"

Gegen steigende Mietpreise und Wohnungsnot in Deutschland helfen nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes nur neue Immobilien. "Das Entscheidende ist: Bauen, bauen, bauen. Und das schneller und preiswerter", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Damit reagierte Landsberg auf die Pläne der Großen Koalition, die Mietpreisbremse zu verschärfen. Bislang hatte sie nicht ausreichend gewirkt. "Wenn 30 oder 40 Bewerber um eine preiswerte Wohnung konkurrieren, sind sie nicht in der Position, ihre rechtlichen Ansprüche gegenüber dem Vermieter durchzusetzen", sagte Landsberg und bezweifelte damit, dass sich durch das Vorhaben der Bundesregierung etwas ändere.

Für neue Immobilienprojekte sei es nötig, die Anforderungen an Bauherren zu senken. "Wir sollten die serielle Bauweise zulassen", schlug Landsberg vor und bemängelte: "Derzeit braucht ein Bauherr, wenn er die Genehmigung in einem Bundesland bekommen hat, für den gleichen Typ im nächsten Bundesland die nächste Genehmigung."

Das Haus von der Stange

Serielles Bauen gilt als ein Weg, schneller den Bedarf an Mietwohnungen zu decken - ohne die Qualität zu vernachlässigen. Das Prinzip ähnelt der Produktion im Automobilbereich. Komplette Gebäude oder Gebäudeteile werden als Prototypen entworfen, um sie dann in Serie zu bauen. Module lassen sich im Werk vorfertigen und müssen auf der Baustelle nur noch zusammengefügt werden.

So soll Bauen wieder schneller und günstiger werden. In Hamburg-Wilhelmsburg entstand etwa in nur neun Monaten Bauzeit das Studentenwohnheim "Woodie", das in Holz-Modulbauweise errichtet wurde.

Der Gesetzesentwurf zur Verschärfung der Mietpreisbremse wurde am Freitag erstmals im Bundestag beraten. Unter anderem soll eine Auskunftspflicht für Vermieter eingeführt werden. Demnach müssen diese künftig offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat. Für Sanierungen, die zum Ziel haben, Mieter aus der Wohnung zu drängen, soll es empfindliche Bußgelder geben.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund vertritt 11.000 große, mittlere und kleine Kommunen in der Landes-, Bundes und Europapolitik.