Immobilienboom in Deutschland Hier sollen die Häuserpreise am stärksten steigen

Die Immobilienpreise in Deutschland steigen und steigen, gleichzeitig locken günstige Zinsen und staatliche Förderung zum Hauskauf. Die Postbank hat nun eine Studie veröffentlicht, die Immobilieninteressenten und -besitzern Hoffnung macht, dass diese Entwicklung so weitergeht.

Denn der "Wohnatlas 2017", eine Studie, die das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) für die Postbank erstellt hat, kommt zum Ergebnis: In mehr als der Hälfte der 402 deutschen Kreise und Städte können Haus- und Wohnungsbesitzer davon ausgehen, dass ihre Immobilie bis 2030 an Wert zulegt.

Unter den deutschen Großstädten erwarten die Studienautoren in München das stärkste Preiswachstum: Dort sollen die Preise laut der Prognose bis 2030 jährlich um 1,3 Prozent steigen - also insgesamt um 18,2 Prozent. Auf Platz 2 und 3 im Großstädte-Ranking folgen die Städte Dresden und Hamburg. An Wert verlieren werden Immobilien demnach hingegen in Dortmund und Essen.

Preisentwicklungen in Großstädten 2016-2030 Stadt Preistrend in Prozent Preis pro qm 2016 München 1,3 6149 Dresden 1,0 2009 Hamburg 0,9 3884 Düsseldorf 0,9 3116 Köln 0,7 3017 Leipzig 0,6 1789 Stuttgart 0,6 3535 Frankfurt am Main 0,5 3985 Berlin 0,3 3247 Bremen 0,2 1826 Nürnberg 0,2 2525 Hannover (Landkreis) -0,2 1877 Dortmund -0,6 1417 Essen -1,1 1436 Quelle: Postbank

Stand: 05.05.2017

Die Ökonomen haben außerdem ein Top-Ten-Ranking erstellt, das alle Städte und Landkreise unabhängig von ihrer Größe umfasst. Dabei zeigt sich: Die besten Rahmenbedingungen finden Käufer und Besitzer in Bayern vor: In den Top Ten der Regionen mit den stärksten Preissteigerungen finden sich gleich sieben bayerische Kreise im Münchner Umland - sie profitieren von der Anziehungskraft der boomenden Millionenstadt.

Die mit Abstand stärksten Preissteigerungen sind laut den Studienautoren aber in Heilbronn zu erwarten. Dort dürften sich Wohnimmobilien laut Studie bis 2030 jährlich um vier Prozent verteuern. Unter die Top Ten schafft es auch Potsdam mit prognostizierten Steigerungsraten von 1,6 Prozent.

In der Fotostrecke sehen Sie, in welchen Städten und Landkreisen die Preise am stärksten steigen:

Geringe Chance auf Preissteigerungen im Osten Deutschlands

Deutlich schlechter sieht die Lage auf dem Immobilienmarkt in den östlichen Bundesländern aus. Denn immer mehr Menschen ziehen aus dem Osten weg, das lässt die Nachfrage nach Wohnraum sinken. Ausnahmen sind aber Berlin, Leipzig und Dresden.

Auch im Ruhrgebiet und im Saarland ist in einigen Kreisen mit Wertverlusten zu rechnen. "Allerdings muss das nicht zwangsläufig auf jedes Objekt zutreffen. Es gibt auch hier die Chance, Häuser und Wohnungen mit Potenzial zu entdecken", sagt Marco Bargel, Chefvolkswirt der Postbank.

Für ihre Untersuchung haben die Studienautoren anhand verschiedener Regionaldaten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur, Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung und Wohnausgaben die voraussichtliche Nachfrageentwicklung berechnet. In die Prognoseberechnungen floss aber auch die erwartete Entwicklung der Nachfrage wie auch des Angebots ein.

Bundesbank warnt vor Immobilienblase in Deutschland

Ob die Preise aber tatsächlich so steigen werden, wie von der Postbank und dem HWWI berechnet, ist völlig unklar. Denn Experten und Ökonomen warnen seit Monaten vor einer gefährlichen Immobilienblase. Im Moment gebe es zwar keine die Finanzstabilität gefährdende Blase, sagte Bundesbankvorstand Andreas Dombret am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Frankfurt. "Aber die Ampel steht eindeutig auf Gelb: Das gilt insbesondere für die Preisentwicklung."

Beim Blick auf die Entwicklung der Immobilienpreise in den Städten würden zunehmend die Alarmglocken läuten, sagte Dombret. Insbesondere in Großstädten seien zu einem guten Teil Übertreibungen zu erkennen. "In den 127 Städten des Indikators der Bundesbank sind die Preise seit 2010 um fast 50 Prozent gestiegen; in den sieben Großstädten waren es gar mehr als 60 Prozent", warnte der Notenbanker.

Die Postbank als Auftraggeber der Studie hat ein eigenes Interesse daran, dass der Immobilienboom anhält. Wie die meisten Banken und Sparkassen profitiert sie vom lukrativen Geschäft mit Immobilienfinanzierungen.