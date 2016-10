Grunderwerbsteuer Länder wollen Steuerschlupfloch bei Immobilien-Deals schließen

Wenn Luxushotels und Bürotürme den Besitzer wechseln, wählen internationale Investoren gern eine raffinierte Konstruktion. Sie kaufen nicht das Gebäude samt Grundstück - sondern die Anteilsmehrheit an einer Firma, die eigens für den Besitz der Immobilie gegründet wurde. Während normale Häuslebauer dem Staat bis zu 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer überweisen müssen, zahlen Hedgefonds und Pensionskassen bei Immobilienkäufen auf diese Weise keinen Cent.

"Share Deal" heißt das bei den Managern diverser Hedge-, Private-Equity- und Pensionsfonds beliebte Modell. Sie müssen als Käufer nur darauf achten, dass sie nicht mehr als 94,9 Prozent der erworbenen Gesellschaft erwerben. Der kleinere Anteil von 5,1 Prozent kann beim alten Immobilienbesitzer verbleiben oder an einen unabhängigen Dritten gehen.

Kritiker sprechen von einem Steuerschlupfloch. Dem Staat entgehen dadurch nach Schätzung des hessischen Finanzministeriums jährlich Einnahmen von bis zu einer Milliarde Euro. Die Länderfinanzminister wollen deshalb bis Ende des Jahres einen Plan vorlegen, um diese Lücke zu schließen.

Die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags unterstützen den Vorstoß. In einem bisher unveröffentlichten Gutachten machen die Beamten klar, dass der Gesetzgeber die "Share Deals" zur "Verhinderung von Steuerumgehungen" erschweren könnte. Danach sollten Immobilien-Deals auch dann steuerpflichtig werden, wenn mehr als drei Viertel der Anteile an der Gesellschaft verkauft werden. Bei reinen Wohnungsgesellschaften halten sie eine noch niedrigere Grenze für vertretbar. "So lässt sich die Immobilienspekulation sofort signifikant eindämmen", sagt die steuerpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Paus. Ihre Partei hatte eine solche Gesetzesänderung beantragt.