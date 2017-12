Prognose für 2018 Mieten sollen um fünf Prozent steigen

Auch im neuen Jahr ist kein Ende des Mietanstiegs in Deutschland in Sicht. Der Deutsche Mieterbund erwartet weitere Zuwächse von im Schnitt rund fünf Prozent. In Großstädten könnten die Steigerungen sogar noch höher sein: Hier erwartet der Mieterbund Steigerungen im Schnitt von zehn Prozent.

Für Stadtbewohner, die kein Wohneigentum besitzen, ist das eine beunruhigende Entwicklung: Denn die Mieten steigen nicht nur bei neuen Verträgen, auch die Bestandsmieten legen mit beschleunigter Dynamik zu.

Mehr zum Thema: So viel kostet Wohnen in Ihrer Stadt

Auch bei der Nebenkostenabrechnung, die viele Verbraucher im Laufe des neuen Jahres für 2017 erhalten, erwartet der Mieterbund höhere Kosten - gerade wegen teurerer Energie. "Für Öl und Gas dürften Mieter rund zehn Prozent mehr zahlen müssen und für Fernwärme rund zwei Prozent", sagte Lukas Siebenkotten, Bundesdirektor beim Mieterbund, der Deutschen Presse-Agentur. Die übrigen Nebenkosten, etwa für Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger oder Straßenreinigung dürften nur leicht um ein Prozent steigen. In den vergangenen Jahren waren die Nebenkosten stärker gestiegen als die Mieten.

In diesen Städten ist Wohnen teuer:

Um soziale Spannungen wegen des Mietanstiegs zu vermeiden, forderte der Mieterbund mehr Einsatz von der Politik, etwa für Sozialwohnungen. Denn Wohnen wird in deutschen Großstädten zum Armutsrisiko. Viele Menschen zahlen inzwischen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete.