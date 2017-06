Risiko Immobilienkauf Lage, Lage, Lage - und Lebensentwurf

Martin zog vor mehr als 20 Jahren mit seinen Eltern ins Emsland. Mit dem Geld, das die Familie für ihren alten Bauernhof nahe einer westfälischen Kreisstadt bekommen hatte, ließ sich im menschenleeren Emsland ein deutlich größerer Hof kaufen. Die Landwirte bauten moderne und größere Ställe, die ihre wirtschaftliche Zukunft sicherten. Dabei hätte das Emsland schon damals das Schicksal vieler anderer dünnbesiedelter Teile der Republik ereilen können.

Erst gehen die Jungen, dann schließen die Schulen und die Läden. Schöne Immobilien lassen sich nicht mehr verkaufen, weil sie schlicht niemand zu schönen Preisen kaufen will. Und das ist so, weil niemand einen gut bezahlten Job in der Nähe findet, mit dem sich der ursprüngliche Preis dieser Immobilien auch nur annähernd finanzieren ließe.

Im Emsland kam es in den vergangen 20 Jahren zunächst anders. Die Bevölkerung wuchs zuerst und ist heute immer noch stabil, die Geburtenrate ist hoch und die Arbeitslosigkeit niedrig.

Trotzdem ist das Szenario eines langsamen Niedergangs nicht endgültig vom Tisch. In dieser Woche etwa malte das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) ein düsteres Zukunftsbild für die kommenden 20 Jahre und warnte, in Gebieten wie dem Emsland, Nordhessen oder dem Schwarzwald würden aktuell viel zu viele neue Häuser gebaut.

Die Warnung ist einerseits eine politische, denn Dörfer und Landkreise würden durch die Neubauten noch mehr zerfleddern und noch schneller vor die Hunde gehen. Es ist aber auch eine ganz persönliche: Bauherren müssten dort auf Dauer mit herben Wertverlusten rechnen.

"Lage, Lage, Lage" heißt dieses Risiko im Immobiliendeutsch. Was für Bauer Martin die perfekte Lage ist (kein Nachbar weit und breit), könnte sich für seinen imaginären Nachbarn Thomas als eintretendes Restrisiko entpuppen.

Protagonist Thomas arbeitet am Atomkraftwerk Lingen - und zwar nicht als Abriss-Spezialist. Nach Abschaltung des Reaktors wird Thomas sicher einen anderen gutbezahlten Job beim Stromkonzern finden, das hat ihm sein Arbeitgeber schon versprochen. Aber eben nicht im Emsland. Und wenn er sein Haus verkaufen will, steht niemand Schlange, um das schmucke Häuschen mit Garten zu erwerben.

Gleichzeitig werden der IW-Studie zufolge in Berlin, Hamburg oder München viel zu wenige Wohnungen gebaut. Die Bevölkerung Berlins ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 300.000 Menschen gewachsen - so viele wie im Landkreis Emsland insgesamt wohnen. Das heizt den Preis für Wohnimmobilien und auch die Mietpreisentwicklung weiter an. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in deutschen Großstädten Preissteigerungen um mehr als 50 Prozent seit 2010 beobachtet, Steigerungen, die es in der Nachkriegsgeschichte so noch nicht gegeben hat .

Allein in den sieben größten deutschen Städten sind nach den Studien von 2011 bis 2015 rund 60.000 Wohnungen zu wenig gebaut worden. Deshalb glauben sowohl die IW- als auch die DIW-Wissenschaftler nicht an eine Blase, selbst wenn man mit den erzielbaren Mieten die Preise der neuen Wohnungen derzeit bei weitem nicht bezahlen kann.

Lage- und Lebensentwurf-Check machen

Und wenn Sie nun bauen oder kaufen wollen? Dann sollten Sie vor den Überlegungen zur konkreten Finanzierung den großen Lage- und Lebensentwurf-Check machen und die wichtigsten Argumente für ihr Haus abprüfen:

Steht das Haus oder die Wohnung an dem Platz, an dem Sie immer schon leben wollten, an dem Sie und ihre Familie auch bei Widerständen unbedingt bleiben wollen, an dem Sie alt werden wollen?

Oder ist die Immobilie in erster Linie eine Geldanlage, Altersvorsorge, Vernunftentscheidung, zum Beispiel, um in Niedrigzinsphasen überhaupt noch eine Rendite zu erzielen. Dann sollten Sie den Platz für Ihr Haus in jedem Fall so auswählen, dass Sie auch in 10 oder 20 Jahren noch eine große Nachfrage nach exakt diesem Haus vorhersagen.

Die Konsequenzen sind ganz praktischer Natur. Im ersten Fall müssen Sie ihr Haus nur abbezahlen können. Das heißt, Sie sollten vor Ort genug Geld verdienen können für die Raten und genug Rente erwarten für einen gemächlichen Lebensabend in Ihrem "Haus am See" (oder wo auch immer). Eine realistische Einschätzung ihres Budgets hilft dabei natürlich sehr.

Wenn die erste Zinsbindung ausläuft, haben sie schon so viel zurückgezahlt, dass der restliche Kredit sie auch bei stark gestiegenen Zinsen nicht mehr in Schwierigkeiten bringen kann.

Ein Grundkurs Kommunalpolitik schadet aber auch nicht. Denn Sie werden im Alter um den Laden, den Arzt und den öffentlichen Nahverkehr kämpfen müssen, die sie gern zu Fuß erreichen wollen.

Im zweiten Fall wollen Sie das Haus vielleicht in 10 oder 20 Jahren wieder verkaufen - am besten mit Gewinn - um dann an einen Ort zu ziehen, der ihnen die notwendige Infrastruktur für den geruhsamen Lebensabend garantiert. Dann kämpfen Sie ab ihrem eigenen Kauf für den Wiederverkaufswert Ihrer Immobilie. Denn die Rendite ihres Hauses als Geldanlage ist entscheidend für ihre finanziellen Möglichkeiten im Alter.

Für den Wiederverkaufswert sind zwei Dinge entscheidend.

Die Lage: Ihr Haus, ihre Wohnung, Ihre Nachbarschaft muss in 20 Jahren attraktiv sein für die Generation, die dann das Geld verdient, um sich Ihr Haus kaufen zu können - zu dem Preis, den Sie sich vorstellen.

Und der dann gültige Zinssatz: Wenn die Käufer in 10 oder 20 Jahren einen Haufen Zinsen zahlen müssen, können die Käufer bei gleichem Budget weniger Geld für eine Immobilie aufbringen.

Wenn Sie ihr Haus gut in Schuss gehalten haben, schadet das dem Wiederverkaufswert sicher auch nicht.

Für die Finanzierung gilt auch hier: Ein vernünftiges Finanzierungskonzept und die bestmöglichen Finanzierungskonditionen machen das Leben deutlich leichter. Das gilt natürlich nicht nur für die Erstfinanzierung, sondern auch für mögliche Anschlussfinanzierungen nach 10 oder 15 Jahren.

Martin hat damals den Bauernhof gekauft. Ich habe mich für ein Haus in der Berliner Innenstadt entschieden. Aus heutiger Sicht haben wir uns beide damals richtig entschieden. In Berlin sind die Preise für Wohnraum gestiegen, im Emsland hat sich der Preis für Ackerland in den vergangenen zehn Jahren zum Teil verdreifacht. Die Renditen wären bei einem Verkauf heute sehr ordentlich.

Gleichzeitig wollen wir aber an dem Ort bleiben, an dem wir einmal investiert haben. Ob die Rendite dann so bleibt, wissen wir nicht. Aber das ist die Rendite unserer Erben - und nicht mehr unser Problem.