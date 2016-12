Deutscher Immobilienmarkt Mehr Wohnungen, weniger Raum

Die Zahl und Größe von Wohnungen in Deutschland ist bis 2014 gestiegen, die Wohnungsfläche pro Kopf dagegen leicht zurückgegangen. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach gab es 2014 rund 41 Millionen Wohnungen, ein Zuwachs von 1,4 Prozent gegenüber 2010.

Bei einer mittleren Wohnungsfläche von 92,9 Quadratmetern standen jedem Einwohner in Deutschland durchschnittlich 44,5 Quadratmeter Wohnraum zur Verfügung. Im Jahr 2010 hatte die mittlere Wohnungsfläche insgesamt 92,1 Quadratmeter und je Einwohner 45,1 Quadratmeter betragen. Somit ist in den letzten vier Jahren die durchschnittliche Größe einer Wohnung zwar gewachsen, die Wohnfläche je Person aber zurückgegangen.

Frühere Zahlen des Statistischen Bundesamts hatten lange eine Zunahme der Wohnfläche pro Kopf ergeben. Demnach betrug etwa die Wohnfläche 2014 pro Kopf 46,5 - also zwei Quadratmeter mehr als jetzt ermittelt.

Die Unterschiede erklären sich aus der Methodik: Die früheren Angaben wurden allein aufgrund von Statistiken zu Wohnungsbestand und Bevölkerungszahl berechnet. Die jetzt veröffentlichten Zahlen zu 2010 und 2014 beruhen dagegen auf einem Mikrozensus, also einer repräsentativen Befragung von Haushalten. Zudem wurden dafür auch die Anzahl der Zweitwohnsitze und Leerstandsquote berücksichtigt.

Leerstand geht zurück

Im Jahr 2014 waren 3,1 Millionen oder 7,9 Prozent der Wohnungen unbewohnt. Vier Jahre zuvor hatte die Leerstandsquote noch bei 8,4 Prozent gelegen. Insgesamt waren die Wohnungen im früheren Bundesgebiet mit 96,4 Quadratmeter weiterhin größer als in den neuen Ländern (79,9 Quadratmeter). Deutschlandweit sind die Wohnungen in Rheinland-Pfalz mit 107,2 Quadratmetern am größten und in Berlin mit 69,8 Quadratmetern am kleinsten.

Den größten Leerstand verzeichnete das Statistische Bundesamt für 2014 in Sachsen mit 13,8 Prozent. In Hamburg lag die Quote mit 4,4 Prozent am niedrigsten. Insgesamt gab es in den östlichen Bundesländern einschließlich Berlin häufiger leerstehende Wohnungen als in den westlichen.

45,5 Prozent der Wohnungen wurden den Angaben zufolge im Jahr 2014 von ihren Eigentümern bewohnt. Dabei war die Quote in Berlin mit 14,2 Prozent am niedrigsten und im Saarland mit 62,6 Prozent am höchsten.

Die jetzt veröffentlichten Zahlen bilden allerdings noch nicht die jüngsten Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt ab. Dieser ist einerseits geprägt von einem gestiegenen Bedarf infolge der Flüchtlingskrise, andererseits aber auch durch einen von Niedrigzinsen befeuerten Bauboom. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden so viele Wohnungen genehmigt wie seit 1999 nicht mehr.