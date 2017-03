Immobilienmarkt Für 242.000 Euro gibt's 290 Quadratmeter - oder nur 44

Kaum ein Thema sorgt für so viel Gesprächsstoff wie der Immobilienmarkt. Die Suche nach einer passenden Wohnung oder einem Haus kann zu einer echten Herausforderung werden. Dabei finden zwei Drittel der Deutschen, dass sich der Erwerb von Wohneigentum grundsätzlich lohnt. Dennoch leben lediglich 46 Prozent in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus.

Das sind Ergebnisse der Studie "Wohnen in Deutschland 2017", die jährlich von der Sparda-Bank in Auftrag gegeben und vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult und dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt wird. Die Ergebnisse sind hier online verfügbar.

Laut der Studie zahlten Käufer im Jahr 2016 durchschnittlich 242.000 Euro für ihr Eigenheim. Das entspricht etwa sechs Jahresnettoeinkommen eines deutschen Haushalts. Im Schnitt erhält der Käufer dafür eine Wohnfläche von 126 Quadratmetern. Ein Quadratmeter kostet somit knapp 2000 Euro. Regional unterscheiden sich die Preise allerdings drastisch.

Regionale Unterschiede

In den sieben größten Städten Deutschlands Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt am Main, Hamburg und München sind Immobilien für 242.000 Euro im Schnitt kleiner als 100 Quadratmeter. In Berlin nähert man sich dieser Wohnfläche mit 98 Quadratmetern immerhin noch an. In München erhält man für diesen Preis nur enge 44 Quadratmeter.

Am meisten für sein Geld bekommt man im Osten Deutschlands: In Chemnitz erhält man für 242.000 Euro ganze 291 Quadratmeter, also fast drei Mal so viel Wohnfläche wie in Berlin. Im Westen führt Gelsenkirchen die Liste an. Hier bekommt man 190 Quadratmeter für 242.000 Euro.

Für günstigere Preise müssen Großstädter längere Wege zur Arbeit in Kauf nehmen. In Berlin und München liegt die 242.000-Euro-Grenze bei 15 Kilometern vom Stadtzentrum. In Hamburg sind es drei Kilometer mehr.

Kaufen oder Mieten?

Außerhalb der Metropolen ist der Wohnraum der Studie zufolge weitestgehend bezahlbar und wertstabil: Seit 2005 sind die Quadratmeterpreise nicht gefallen und ein durchschnittliches Eigenheim kann mit einer Zahlung von höchstens 30 Prozent des Jahreshaushaltseinkommens nach 20 Jahren abbezahlt werden.

Laut der Entwicklungsprognose der Sparda-Bank für das Jahr 2020 gelten die Wohnräume Hamburg und Berlin sowie die Ballungszentren Süddeutschland und das Rheinland als besonders attraktiv, und somit werden auch in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit nach Immobilien hier weiter im Wert steigen. Insgesamt sind in 350 von 402 Regionen die Quadratmeterpreise im Vergleich zu 2005 gestiegen.

Der Untersuchung zufolge ist Kaufen im Vergleich zum Mieten auf lange Sicht überall günstiger - wenn man es sich leisten kann. Wegen der niedrigen Zinsen ist die Finanzierung eines Eigenheims heute deutlich günstiger als vor knapp zehn Jahren. Im Vergleich zum Jahr 2007 hat ein Käufer bei einem Kaufpreis von 242.000 Euro heute eine geringere Zinsbelastung in Höhe von 58.000 Euro.

Und ganz unmathematisch: Bewohner einer eigenen Immobilie sind mit ihrer Wohnsituation auch zufriedener. Etwa zwei von drei Deutschen, die in einer eigenen Wohnung oder ihrem eigenen Haus wohnen, gaben in der Sparda-Umfrage an, mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden zu sein. Das traf nur auf weniger als die Hälfte der Mieter zu.