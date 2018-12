Immobiliensektor 2019 Das Ende des Baubooms

Wer 2019 eine Immobilie kaufen will, sollte lieber vorsichtig sein. Denn der Bau- und Immobilienboom neigt sich dem Ende zu.

Laut einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes trüben sich die Aussichten im Bausektor weltweit ein. Der Bundesrepublik geht es im Vergleich zu anderen Ländern sogar noch vergleichsweise gut. Der Bausektor dürfte sein aktuelles Wachstum von fast drei Prozent im kommenden Jahr zunächst fortsetzen, schreibt Euler Hermes.

Doch auch hierzulande mehren sich die Anzeichen, dass bald Schluss ist mit dem Bauboom. Die erwartete Wende in der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank lässt bereits jetzt die Kosten für Baukredite leicht steigen. Dazu verteuern sich die Bodenpreise. Die Nachfrage nach Immobilen und entsprechenden Krediten sinkt dadurch.

Gleichzeitig mehren sich die Zeichen für einen gesamtwirtschaftlichen Abschwung - was dazu führt, dass die Verbraucher vorsichtiger werden. Nicht viele Menschen sind so risikofreudig, sich zu Beginn einer solch unsicheren Phase auf Jahrzehnte zu verschulden, um eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen.

Mehr Insolvenzen, aber keine Pleitewelle

Die Zahl der Insolvenzen im Bausektor deutet ebenfalls darauf hin, dass die goldenen Zeiten der Baubranche vorerst vorbei sind. Bereits seit Anfang 2018 lege die Zahl der Firmenpleiten wieder zu, schreibt Euler Hermes. Das deute darauf hin, dass sich die Liquidität der Bauunternehmen allmählich verschlechtere.

Mit einer Pleitewelle im Immobiliensektor ist allerdings nicht zu rechnen. Denn die meisten Firmen haben aufgrund des Booms noch immer prall gefüllte Auftragsbücher.

Angehende Hausbauer sollten sich dennoch lieber in Acht nehmen. Wer jetzt eine überteuerte Immobilie kauft, in der Hoffnung, dass die Preise weiter steigen, könnte bald ein böses Erwachen erleben. Wer es trotzdem versuchen will, sollte zumindest noch Folgendes bedenken.

In manchen deutschen Regionen ändert sich gerade das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Der Zuzug in Topstädte wie Hamburg und München flaut langsam ab. Vor allem junge Leute ziehen nach Angaben des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, zusehends in günstigere Städte wie Passau oder Leipzig.