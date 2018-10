Steigende Preise Das Menetekel der Inflation

Früher waren Notenbanken nicht gerade zimperlich. Wenn ein Aufschwung ordentlich Schwung bekam, traten sie auf die Bremse - und zwar mit aller Kraft. Die Deutsche Bundesbank beispielsweise erhöhte den Leitzins ab Herbst 1972 binnen einem Dreivierteljahr von drei auf sieben Prozent. Einen Stunt, den sie Ende der Siebzigerjahre und Anfang der Neunzigerjahre so ähnlich wiederholte.

Auch die US-amerikanische Federal Reserve war zu durchaus rabiaten Schritten bereit. Ab Sommer 1979 hob sie den Leitzins in raschen Schritten an, in der Spitze auf 19 Prozent. Selbst der frühere Fed-Chef Alan Greenspan, eher ein Geldpolitiker der softeren Sorte, schleuste zur Jahrtausendwende den Leitzins noch um zwei Prozentpunkte binnen einem Jahr nach oben, auf immerhin 6,5 Prozent.

Der Kontrast zu heute könnte kaum größer sein. Die Weltwirtschaft befindet sich nach Einschätzung der Konjunkturforscher in der Spätphase eines Aufschwungs, eben an jenem Punkt des Zyklus, an dem früher Notenbanker häufig energisch auf die Bremse traten. Aber bislang ist davon nicht viel zu sehen.

Die Zinsen sind am Boden, und da werden sie nach gängigen Erwartungen auch bleiben: um null Prozent in der Eurozone und in Japan; selbst in den USA und in Großbritannien steigen die Zinsen seit Jahren nur in Trippelschritten.

Besonders befremdlich: Abzüglich der Inflation sind die Kapitalmarktzinsen im internationalen Durchschnitt sogar negativ. Das gab es zuvor nur in Folge der beiden Weltkriege.

Wird es eigentlich immer nur so weitergehen? Oder steht womöglich ein abrupter Zinsanstieg bevor? Fragen, die beim Herbsttreffen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank ab Donnerstag eine Rolle spielen werden. Denn inzwischen werden die Finanzmärkte nervös: Die Sorge vor steigender Inflation und höheren Notenbankzinsen hat in der abgelaufenen Woche einen Ausverkauf an den Märkten für Anleihen ausgelöst. Möglich, dass dies eine Trendwende markiert - und dass denjenigen, die auf dauerhaft niedrige Zinsen gewettet und sich hoch verschuldet haben, ein unangenehmes Rendezvous mit der Realität bevorsteht.

Wann schreiten die Notenbanken ein?

Früher begannen Phasen hoher Zinsen mit steigenden Inflationsraten. Gegen Ende eines Konjunkturzyklus wurden die Produktionskapazitäten knapp. Unternehmen suchten händeringend Arbeitskräfte, die Löhne legten zu. Steigende Kosten und hohe Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen trieben die Preise - bis die Notenbanken einschritten und die Zinsen nach oben schraubten.

So war es in den Siebzigerjahren und nach der deutschen Wiedervereinigung, als die Bundesbank, wie eingangs erwähnt, rasch die Zinsen anhob. So war es auch noch während des Booms rund um die Jahrtausendwende.

Aber spätestens seit der Finanzkrise gab es kaum noch Bewegung bei Löhnen und Preisen. Die Welt schien in einer neuen Ära angekommen, wo Überkapazitäten die Inflationsraten niedrig hielten, wo schwache Gewerkschaften und intensiver globaler Wettbewerb die Spielräume für Lohnerhöhungen begrenzten. Es ging sogar die Angst vor Deflation um: ein Szenario, bei dem das Preisniveau sinkt und die Wirtschaftsleistung schrumpft.

Entsprechend hielten die Notenbanken die Zinsen extrem niedrig, kauften sogar für Billionen von Dollar, Euro, Yen und Pfund Wertpapiere auf. Und einige tun das bis heute, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), deren Aufkaufprogramm erst zum Jahresende auslaufen soll.

Doch jetzt gibt es diverse Anzeichen, dass der Inflationsdruck steigt.

Allerlei Preisfragen

Quasi überall im Westen ist die Phase der sehr niedrigen Inflationsraten vorbei. In den USA, Kanada und Großbritannien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise in den vergangenen Monaten der Dreiprozentmarke genähert. Auch in Deutschland (2,3 Prozent) und der Eurozone insgesamt (2,1 Prozent) gehen die Preise nach oben.

In großen Schwellenländern wie Mexiko, Südafrika, Indien und Brasilien liegen die Inflationsraten derzeit zwischen vier und fünf Prozent. Wo hohe Schulden und anziehende US-Zinsen für Währungskrisen sorgen - wie in Argentinien (zuletzt 34 Prozent Inflation) und der Türkei (24 Prozent) -, galoppiert die Preissteigerung davon.

In Ländern mit überschäumender Konjunktur - darunter Deutschland und die USA - sind die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt inzwischen so gravierend, dass die Löhne kräftiger ansteigen als in den vergangenen Jahren. In Deutschland klagt inzwischen ein Viertel der Industrieunternehmen über Produktionsengpässe durch Arbeitskräftemangel, wie Umfragen des Ifo-Instituts zeigen.

Die Produktionskapazitäten insgesamt sind überausgelastet, in Deutschland, aber auch im Euroraum insgesamt - Bedingungen, unter denen üblicherweise die Preise steigen. In den USA, wo der Staat den ohnehin kräftigen Aufschwung zusätzlich mit Steuersenkungen anheizt, werden Beschäftigte knapp: Die Arbeitslosenquote ist auf den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen.

Dazu kommen die Energiepreise. Öl kostet inzwischen mehr als 80 Dollar pro Fass, so viel wie seit Jahren nicht mehr. Förderbeschränkungen der großen Ölproduzenten OPEC und Russland spielen eine Rolle, aber auch Produktionsengpässe in den USA: Angesichts enger Arbeitsmärkte lässt sich die Förderung und der Transport von Schieferöl ("shale") nicht mehr so rasch hochfahren wie in den vergangenen Jahren, als die flexible US-Produktion den Weltmarktpreis für Öl gedrückt hatte.

Auch der grassierende Protektionismus erhöht potenziell die Preise. So sind in den USA Stahl und Aluminium deutlich teurer geworden, nachdem Donald Trumps Regierung Sonderzölle erhoben hatte. In Großbritannien sorgt der bevorstehende Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt für Preisdruck. Wie geht es jetzt weiter?

Crash und Überhitzung

Mein Risikoszenario sieht so aus: Steigende Inflationsgefahren veranlassen die US-Notenbank Fed - und mit Verzögerung auch die EZB -, die Zinsen rascher anzuheben als bisher erwartet. Dadurch bekommen rund um den Globus all jene Unternehmen und Staaten Probleme, die sich im Vertrauen auf ewig niedrige Zinsen in Dollar oder Euro verschuldet haben. Währungskrisen lassen die Inflationsraten in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern explodieren, wie jetzt schon in Argentinien und in der Türkei.

Andererseits könnte sich das Bremsmanöver der Notenbanken als zu spät und zu sachte erweisen, sodass sich inflationäre Entwicklungen in den reichen Ländern nicht wirksam eindämmen lassen, weshalb auch hier die Preise steigen. Sparer, die sich bislang schon über Mini-Zinsen beschweren, würden dann auch noch unter deutlich höheren Inflationsraten leiden.

Natürlich, so weit muss es nicht kommen. Aber hüten Sie sich bitte vor allen, die behaupten, sicher zu wissen, was die Zukunft bringt.