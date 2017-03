Milliarden-Investitionen EU-Politiker wollen Chinas Kaufrausch bremsen

US-Präsident Donald Trump schürt in Europa Ängste vor einer Welle des Protektionismus - und China wittert seine Chance. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos gab sich Pekings Machthaber Xi Jinping als Vorkämpfer des Freihandels, zuletzt versprach auch Premierminister Li Keqiang europäischen Unternehmen einen besseren Zugang zu den Märkten seines Landes.

Doch die Konservativen im Europaparlament sind davon offenbar nur mäßig beeindruckt. Neun Abgeordnete der EVP-Fraktion, darunter deren Chef Manfred Weber (CSU) und der handelspolitische Sprecher Daniel Caspary (CDU), haben einen Vorschlag für ein EU-Gesetz präsentiert, das Chinas Shoppingtour einen empfindlichen Dämpfer verpassen könnte.

Ausländische Investitionen sollen demnach verboten werden, wenn sie gegen EU-Marktregeln verstoßen, mithilfe staatlicher Subventionen zustande kommen oder europäische Firmen keine ähnlichen Investitionschancen im Heimatland des Investors erhalten.

Zwar gibt es in den Initiatoren zufolge in einzelnen EU-Mitgliedstaaten schon Schutzmechanismen. Diese richteten sich jedoch nur gegen ausländische Investitionen, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. Die EVP-Politiker wollen diese Vorrichtungen nun auch auf "strategische Sektoren" wie Energie, Verkehr, Telekommunikation, Gesundheit und Wasserversorgung ausweiten. Übernahmen ganzer Firmen im Rahmen "strategischer Industriepolitik" könnten "der Wirtschaft der EU bedeutende Schäden zufügen", heißt es in dem Entwurf.

"Filetstücke deutscher Ingenieur- und Maschinenbaukunst weggekauft"

Zwar wird China an keiner Stelle des Papiers namentlich erwähnt. Doch CDU-Politiker Caspary macht keinen Hehl daraus, wer gemeint ist: "In der Öffentlichkeit entsteht derzeit der Eindruck, dass China die Filetstücke deutscher Ingenieur- und Maschinenbaukunst wegkauft." Ein Beispiel von vielen sei die Übernahme des Roboterherstellers Kuka.

Die Chinesen befinden sich derzeit in Deutschland in einem regelrechten Kaufrausch: Die Zahl der Firmenübernahmen erreichte 2016 einen Höchststand, die Investitionen betrugen fast zwölf Milliarden Euro - gut 20 Mal so viel wie 2015 und mehr als in allen Vorjahren zusammen.

Diese Entwicklung sei für sich genommen erfreulich, meint Caspary - solange es fair zugehe. Doch chinesische Unternehmen seien dank staatlicher Förderung "massiv im Vorteil". Europäische Unternehmen würden zugleich bei dem Versuch behindert, in China Fuß zu fassen. "Bei Beteiligungen an chinesischen Firmen ist meist bei 49 Prozent Schluss", so Caspary. Deshalb müsse die EU notfalls in der Lage sein, per Gesetz für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. "Sonst könnte auch in Deutschland die Stimmung in Richtung Protektionismus kippen."

Warnung vor "technologischer Plünderung" Europas

Mit ihrer Kritik stehen die EU-Abgeordneten nicht allein. So haben Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und ihr französischer Kollege Michel Sapin kürzlich vor der "technologischen Plünderung" der europäischen Wirtschaft gewarnt. Anfang März warf die Europäische Handelskammer der Regierung in Peking vor, europäische Firmen zu diskriminieren und heimische Unternehmen massiv zu fördern.

Kammerpräsident Jörg Wuttke äußerte sich zugleich skeptisch über die jüngsten Zusagen Pekings, die Zustände zu ändern. "Wir hören das immer wieder, aber nichts ändert sich", sagte Wuttke. "Wir werden nur mit Versprechen abgespeist. Es ist ziemlich frustrierend." Die seit 2015 geltende "Made in China 2025"-Strategie, mit der Peking in zehn strategischen Bereichen eine globale Führungsrolle übernehmen will, sei ein Griff "in den alten Werkzeugkasten", in dem der Staat wieder eine "vorherrschende Rolle" spiele.

Ob und in welcher Form der Vorschlag der EVP-Politiker sich durchsetzt, ist allerdings offen. Bis zu einer Abstimmung im Plenum des Europaparlaments würde wohl mindestens ein Jahr vergehen. Selbst wenn es dort eine Mehrheit gäbe, wäre nicht sicher, ob die EU-Kommission das Vorhaben auch umsetzt. "Vielleicht kommt bis dahin endlich das Investitionsschutz-Abkommen mit China zustande", sagt Caspary. "Wenn die Chinesen beweisen, dass sie es ernst meinen, ziehen wir unsere Initiative gern zurück."

Zusammengefasst: Chinesische Unternehmen investieren Milliarden in Europa - mit tatkräftiger Hilfe des Staats. Europäische Firmen sind dagegen oft chancenlos und werden nach Ansicht von Kritikern auch bei dem Versuch behindert, in China zu investieren. EU-Politiker fordern nun, chinesische Investitionen zu verbieten, solange nicht mehr Gerechtigkeit herrscht.