US-Sanktionen gegen Iran Deutsche Firmen fordern Hilfe von Bundesregierung

In Iran aktive deutsche Firmen haben angesichts der bevorstehenden US-Sanktionen Unterstützung von der Politik gefordert. "Wir als Vertreter der deutschen Wirtschaft in Iran appellieren an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die gesamte Bundesregierung und die EU-Kommission, Wege für eine gesicherte Zahlungsabwicklung in Iran zu finden", sagte die Vertreterin der Deutsch-Iranischen Industrie- und Handelskammer, Dagmar von Bohnstein, der "Rheinischen Post".

Es gehe nicht um finanzielle Hilfen. Das größte Problem sei es, eine Geschäftsbank zu finden, über die Transaktionen für legale Iran-Geschäfte abgewickelt werden könnten, sagte von Bohnstein. Das lasse sich in der aktuellen Lage nur politisch lösen.

Auch der Industrieverband BDI zeigte sich höchst besorgt über den Kurs der Amerikaner. "Die deutsche Industrie begrüßt den deutlichen Willen der EU und der Bundesregierung, sich gegen die extraterritoriale Sanktionspolitik der USA zur Wehr zu setzen", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.

"Der BDI unterstützt die Bundesregierung in ihrem Engagement, faire Wettbewerbsregeln für Unternehmen im Iran-Geschäft sicherzustellen", sagte Kempf. "Um Anreize zu schaffen, das Abkommen fortzusetzen, muss in erster Linie der Zahlungsverkehr mit Iran aufrechterhalten werden."

US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran verkündet und neue Sanktionen für den 6. August angekündigt. Ab diesem Dienstag wird die iranische Regierung keine US-Banknoten mehr kaufen können. Die iranische Industrie - darunter der Teppichexport - wird mit umfangreichen Sanktionen belegt.

"Deutsche Firmen treten den Rückzug an"

Die USA werfen Iran vor, seinen Einflussbereich in arabischen Nachbarländern wie dem Jemen und Syrien auszuweiten. Das Atomabkommen von 2015 sollte Teheran am Bau von Atomwaffen hindern. Es sieht als Gegenleistung den Abbau von Wirtschaftssanktionen vor. Die USA drohen Geldhäusern, die direkt oder indirekt Transaktionen mit iranischen Instituten unterstützen, ebenfalls mit Sanktionen. Bereits jetzt ist der internationale Zahlungsverkehr für iranische Banken stark eingeschränkt.

*Dollar zu durchschnittlichen Jahreswechselkursen in Euro umgerechnet

**Abkommen zwischen den fünf Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und Deutschland mit Iran

Die EU-Kommission hatte ein Abwehrgesetz gegen amerikanische Sanktionen beschlossen. Über das sogenannte "Blocking Statute" könnte es europäischen Unternehmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen Iran zu halten.

In den ersten fünf Monaten 2018 sanken die deutschen Exporte in Iran um vier Prozent, der Trend halte an, wie der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" sagte. "Rund 120 deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren sogar ihre eigene Repräsentanz in Iran eröffnet. Jetzt treten viele den Rückzug an."

Mehr zum Thema: Wie wichtig der Iran-Handel für Europa ist