Baupfusch in Italien Einstürzende Altbauten

Am Morgen des 7. Juli, um 6.20 Uhr hörten Bewohner eines Wohnblocks in Torre Annunziata, einer Stadt mit etwa 40.000 Einwohnern vor den Toren Neapels, ein lautes Geschepper, "so als würden ganz viele Flaschen zerbrechen". Tatsächlich zerbrach kein Glas, sondern ein Flügel des fünfstöckigen Nachbarhauses. Der fiel einfach in sich zusammen. Acht Bewohner starben, darunter zwei Kinder.

Unter den Opfern war auch Giacomo C., nebst Ehefrau und Sohn. Der Architekt war in der Stadtverwaltung für die Kontrolle der Sicherheitsstandards in den Wohnhäusern von Torre Annunziata zuständig.

Offenbar ist ihm im eigenen Haus nichts aufgefallen. Es ist eines wie fast alle in der Gegend, fünf oder sechs Stockwerke hoch, vorne die Straße, hinten die Eisenbahn. Vor 60 Jahren gebaut, aus Tuffstein, billig mussten die Bauten schon damals sein. Baubeschreibungen und Berechnungen der Statik gibt es vermutlich nicht mehr, gab es vielleicht nie. Selbst bei Großprojekten namhafter Architekten und bei öffentlichen Gebäuden sind die Papiere oft lückenhaft oder verschwunden.

Abflussgraben unterm Keller

In Rom brach ein Haus in der Via della Farnese zusammen. Scheinbar stabil und vergleichsweise jung. Es war freilich, was niemand wusste oder wissen wollte, auf einem Abflussgraben errichtet worden, der in den Tiber mündet. In alten Stadtplänen ist er eingezeichnet, in den Bauplänen existiert er nicht. Vermutlich ist er vergessen worden. Das Wasser hat nach und nach die Fundamente des Gebäudes unterspült bis es im Mai dieses Jahres zerbröselte. Die Bewohner konnten sich immerhin retten.

Mitunter sind zwar alle Dokumente auf den ersten Blick in Ordnung. Aber das heißt noch lange nicht, dass die darin verbrieften Materialien wirklich jene sind, die tatsächlich verbaut wurden. Wieviel Sand kam in den Beton, wie wenig Zement? Sind die Holzbalken wirklich stabile Kastanienbaumstämme?

Auch in Rom, im Stadtteil Tuscolano, wurde im April ein Mann schwer verletzt, als er auf dem Dachboden Wäsche aufhängen wollte. Der Boden unter seinen Füßen fiel mit lautem Krachen ein Stockwerk tiefer.

Schlimmste Folgen hat die miserable Bausubstanz bei Erdbeben, die Italien alle paar Jahre heimsuchen. 24 Millionen Italiener leben in der Erdbebenzone 1, der höchstgefährdeten. Dort seien 80 Prozent der Häuser vom Einsturz bedroht, wenn die Erde wackelt, behauptet der bekannte Seismologe Alessandro Martelli seit langem.

75 Prozent aller Wohngebäude des Landes sind vor 1981 gebaut worden. Ein großer, nicht bezifferbarer Teil ist sehr, sehr alt. Pflege der Bausubstanz, Instandsetzung wo notwendig? Kostet viel, bringt nichts, so die Logik der Eigentümer. Doch ohne Pflege werden auch stabile Bauten nach 50 Jahren zu Schrottimmobilien.

Die Folge: Zwei Millionen Wohnhäuser sind nach Zahlen des Bauhandwerk-Verbands (Confartigianato) und des italienischen Statistikamtes (Istat) in mäßigem oder schlechtem Zustand. Sie gelten als Risiko für ihre Bewohner. Das ist im Schnitt jedes sechste bewohnte Gebäude Italiens. Im Süden ist es ganz schlimm. In Sizilien und Kalabrien ist jedes vierte Wohnhaus in einem Zustand, dass man besser nicht darin wohnen sollte. Aber was soll man tun? Ganze Wohnviertel abreißen? Wohin mit den Mietern?

Überflüssige Auflage zu Lasten der Hauseigner

In vielen Ländern hat jedes Wohngebäude ein eigenes Hausbuch. Darin steht, wann und wie es hergestellt wurde, wie und wann es renoviert oder umgebaut wurde, welcher Gutachter es berechnet, welches Amt es genehmigt hat. Auch in Italien gibt es seit zwanzig Jahren Bemühungen, ein solches "libretto del fabbricato" einzuführen. Doch alle Bemühungen sind an der Lobby der Hauseigentümer gescheitert. Zuletzt jubelte deren Verband (Confedilizio) vor drei Monaten, es sei "wieder einmal gelungen, eine überflüssige Auflage zu Lasten der Hauseigner zu verhindern".

Dabei erstickt Italien in Bürokratie, besonders am Bau gibt es unendlich viele Vorschriften. Da müssen Erdbeben- und Grundwasser-Studien bei jedem noch so kleinen Anbau neu erstellt werden, selbst für die Errichtung eines Gartenzaunes. Das Ergebnis ist nie neu, weil ja schon viele Studien in derselben Gegend erstellt wurden. Aber viele Kommunen finanzieren sich über Genehmigungen. Vom Aufstellen eines Regenwasser-Tanks bis zum Umbau des Badezimmers, alles will beantragt, genehmigt und bezahlt werden. Ohne Energie-Zertifikat kann keine Wohnung verkauft oder vermietet werden - obwohl der Energie-Zustand der Immobilie dadurch nicht verbessert, sondern nur beschrieben wird.

Doch der Versuch, Sicherheitsstandards über ein Baubüchlein einzuführen, ist bislang wegen beinharten Widerstands gescheitert.

Schuld ist der unehrliche Bauarbeiter

Auch der nächste Anlauf, den Infrastruktur-Minister Graziano Delrio gleich nach dem Unglück von Torre Annunziata bei Neapel Anfang Juli angekündigt hatte, wird wohl im Parlament hängenbleiben, bis die Legislaturperiode abgelaufen und der Gesetzentwurf damit hinfällig geworden ist. So ein Dokument bringe nichts, argumentiert die Immobilienlobby, "jedes Kind sei in der Lage zu begreifen", dass ein "unehrlicher Bauarbeiter" da hineinschreiben könne, was er wolle. Und ein solches Büchlein gaukele Sicherheit ohnehin nur vor, denn Statik sei "so komplex, dass man sie nicht einfach einem Dokumentenmäppchen entnehmen" könne.

Und im Übrigen, gab der Präsident des Hauseigentümer-Verbandes, Giorgio Spaziani Testa, weiter zu bedenken, sei nur wenige Tage vor dem Unglück eine Statik-Kontrolle positiv gewesen, also ohne Befund. Und selbst der dortige Bürgermeister habe sich "überrascht gezeigt, dass der technische Beauftragte der Kommune (leider verstorben) keinerlei Probleme bemerkt habe, obwohl er dort gewohnt habe".

Nur der Gutachter einer Bank hat offensichtlich genauer hingeschaut, als ein Bankkunde einen Kredit beantragte, um eine Wohnung in jenem Haus zu kaufen.

Der Gutachter kam, sah und schüttelte den Kopf: Das Haus sei instabil, nicht sicher, dafür gebe es kein Geld.

Der Kunde war vorübergehend verärgert. Bis zum Morgen des 7. Juli.