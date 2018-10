Ablehnung von Italiens Haushaltsplan Lega-Abgeordneter traktiert Notizen von EU-Kommissar mit Schuh

Mit ihrem Haushaltsentwurf hat sich die italienische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung bewusst mit der EU-Kommission angelegt. Brüssel hat den Haushaltsplan aus Rom abgelehnt. Ein italienischer Europaabgeordneter nutzte die entsprechende Pressekonferenz von Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici für eine eigenwillige Protestform.

Angelo Ciocca, ein Politiker der fremdenfeindlichen Lega, schnappte sich am Dienstag nach der Pressekonferenz der EU-Kommission in Straßburg auf dem Podium die Notizen von Moscovici, zog seinen Schuh aus und drückte vor aller Augen mehrmals mit seinem Schuh darauf herum.

A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L’Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23. Oktober 2018

Danach postete Ciocca auf seinem Twitter-Account ein Video von der Aktion und feierte sich dafür. "Ich habe in Straßburg den Berg aus Lügen ZERTRAMPELT (mit einer Sohle Made in Italy!!!), den Moscovici GEGEN unser Land aufgeschrieben hat !!!", verkündete er mit reichlich Großbuchstaben und Ausrufezeichen. "Italien verdient RESPEKT", forderte Ciocca und schrieb mit Blick auf Politiker in Brüssel, diese "#Eurolmbecilli müssen das kapieren, wir SENKEN NICHT MEHR DAS HAUPT !!!". Eurolmbecilli lässt sich als Euro-Schwachköpfe übersetzen. Seinen Tweet beendete Ciocca mit der rhetorischen Frage "Hab ich das gut gemacht ???"

Auf dem Video ist zu sehen, wie EU-Kommissar Moscovici das Geschehen ungläubig verfolgt. Er habe zunächst geglaubt, es handele sich um einen Mitarbeiter des EU-Parlaments, der seine Notizen habe einsammeln wollen, schrieb Moscovici später auf Twitter. Wer Texte und Entscheidungen mit Schuhtritten zerstören wolle, habe auch keine Achtung "vor Regeln, Institutionen oder der Demokratie", kritisierte er die Aktion.

Je croyais qu’il s’agissait d’un agent du Parlement, qui récupérait mes notes. Non, c’était un député! Ceux qui écrasent des textes et des décisions à coup de chaussure ne respectent ni les règles, ni les institutions, ni la démocratie. Ils ne respectent même pas leur fonction — Pierre Moscovici (@pierremoscovici) 23. Oktober 2018

Die EU-Kommission hatte den Etatentwurf aus Italien wegen der hohen Neuverschuldung abgelehnt. In Rom regiert die rechtextreme Lega mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung. Das Bündnis will Wahlkampfversprechen wie höhere Pensionen und Steuersenkungen finanzieren.

In einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Repubblica" sagte Moscovici, er halte auch nach der Zurückweisung des italienischen Haushalts durch die EU-Kommission an seinem Gesprächsangebot fest. "Meine Tür ist immer offen und ich hoffe, dass die italienische Regierung auf diese Botschaft hört", sagte er. Es sei noch Zeit für eine Lösung. Am 21. November werde die EU-Kommission ihre Einschätzungen vorlegen.

Die Brüsseler Behörde hat Italien eine Frist von drei Wochen eingeräumt, um ihre Haushaltspläne zu ändern. Es ist eine Premiere: Einen derartigen Schritt hat die Kommission noch nie eingeleitet.