Streit mit EU Italien könnte Defizit auf zwei Prozent drücken

Vor seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat der italienische Regierungschef Giuseppe Conte mehr Entgegenkommen im Haushaltsstreit gefordert. Die EU müsse ihre "kurzsichtige" fiskalpolitische Härte überwinden, sagte Conte am Dienstag. Er selbst arbeite hart daran, die Gräben in dem Streit zu überwinden. Er werde das ganze Spektrum seines Reformprogramms vorstellen.

Conte will am Mittwoch bei dem Treffen mit Juncker ein Defizitverfahren abwenden, an dessen Ende Milliardenzahlungen und Kürzungen bei EU-Programmen für Italien stehen könnten.

Die EU-Kommission hatte den ursprünglichen Haushaltsentwurf der populistischen Regierung in Rom mit einer Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung abgelehnt und Korrekturen verlangt. Die Vorgängerregierung hatte Brüssel ein deutlich geringeres Defizit zugesagt.

Italiens Finanzminister Giovanni Tria will die ursprünglichen Defizitpläne der Regierung nun offenbar nach unten korrigieren und damit den Streit mit der EU über Italiens Haushaltspolitik entschärfen.

Tria dringe in der Regierung darauf, den Fehlbetrag auf 2,0 Prozent der Wirtschaftsleistung von ursprünglich geplanten 2,4 Prozent zu senken, schrieb die Zeitung "La Repubblica" am Dienstag.

Damit hoffe Tria, das angedrohte Defizitverfahren der EU gegen sein Land zu verhindern. Die EU-Kommission ist der Zeitung zufolge bereit, ein italienisches Etatdefizit von 1,95 Prozent der Wirtschaftsleistung für 2019 zu akzeptieren.