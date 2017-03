G20-Gipfel zur Förderung von Frauen Ivanka Trump kommt offenbar im April nach Berlin

Es ist zwar keine offizielle Bestätigung von Seiten der US-Regierung - doch ein Tweet von Ivanka Trump lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu: Die Tochter von US-Präsident Donald Trump kommt offenbar Ende April nach Deutschland - und nimmt eine Einladung an, die deutsche Unternehmer nach SPIEGEL-Informationen ausgesprochen hatten. Anlass ist ein Kongress im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft am 25. und 26. April in Berlin, der sich mit der Förderung von Frauen in der Wirtschaft befasst.

Dabei will Ivanka Trump sich offenbar auch über die deutsche Berufsausbildung informieren - auch wenn die Besuchspläne noch nicht endgültig ausgearbeitet sind. So berichtet es jedenfalls die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen hochrangigen Insider in der US-Regierung. Die deutschen Wirtschaftsvertreter hatten die Präsidententochter nach SPIEGEL-Informationen im Rahmen des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington explizit dazu eingeladen, sich in der Bundesrepublik berufliche Ausbildungszentren anzusehen. Merkel unterstützte das Angebot.

An diesem Montag teilte die Präsidententochter einen Artikel der "Washington Post", der die AP-Meldung als Inhalt hat, über Twitter - womöglich, weil die Tageszeitung dazu ein Foto stellte, das Merkel und Ivanka Trump nebeneinander zeigt. Sie freue sich darauf, die Rolle der Frauen in der Wirtschaft zu fördern, schrieb Trump zudem in dem Tweet. Die Bundesregierung kommentierte den AP-Bericht zunächst nicht.

Looking forward to promoting the role of women in the economy and the future of our workforce globally #W20 https://t.co/1OB9TK6poH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 27. März 2017

Ivanka Trump gilt als wichtige Beraterin ihres Vaters und gehört ohnehin zum Regierungsteam für die Vorbereitungen für den G-20-Gipfel im Juli in Hamburg. Auch bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs soll es um Bildungsfragen sowie um die Förderung der Frauenerwerbstätigkeit gehen. Bei dem Kongress Ende April in Berlin, zu dem Ivanka Trump erwartet wird, handelt es sich um den sogenannten W20-Dialog zur Förderung von Frauen.

Die Bundesregierung hofft, über die Präsidententochter Einfluss auf Donald Trump und die amerikanische Politik nehmen zu können. Beim Besuch Merkels saßen die Kanzlerin und Ivanka Trump bei einem Wirtschaftsdialog über Ausbildungsfragen im Weißen Haus nebeneinander. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sie ein Büro im Weißen Haus erhält, um ihre Beraterrolle aufzuwerten.