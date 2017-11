Jamaika-Abbruch Top-Ökonomen sprechen sich gegen Neuwahlen aus

"Den Parlamentarismus im Bundestag wiederbeleben"



Die Union sollte eine Minderheitsregierung bilden und für wichtige wirtschaftspolitische Reformen jeweils Mehrheiten im Bundestag suchen. Vorteil wäre, dass so der Parlamentarismus in Deutschland wiederbelebt wird. Im Bundestag würde offener und intensiver über anstehende Entscheidungen diskutiert. Die Abgeordneten wären nicht länger auf die Rolle reduziert, abzunicken, was informelle Gremien wie etwa Koalitionsausschüsse hinter verschlossenen Türen vereinbart haben. Neuwahlen werden an der Konstellation wenig ändern, eine große Koalition würde nur die radikalen Parteien am rechten und linken Rand stärken.



Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts in München