Teure Pläne Schwarz-Geld-Grün

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Im März 1991 legte die Regierung von Helmut Kohl einen Gesetzentwurf zur "Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags" vor. Damals ahnte wohl niemand, dass sie damit noch ein Vierteljahrhundert später für Streit sorgen würde. Der Soli sollte nicht nur den Aufbau der neuen Bundesländer, sondern unter anderem auch den damaligen Golfkrieg finanzieren. Doch das spielte bald keine Rolle mehr: Die Befristung wurde abgeschafft, das Soli-Zahlen zur Gewohnheit.

Doch in den Sondierungsgesprächen über eine mögliche Jamaikakoalition hat die FDP die Soli-Abschaffung nun zu ihrer wichtigsten Forderung gemacht. "Die FDP wäre im Zweifel für den Soli bereit, ihr Hans-Dietrich-Genscher-Haus in Claudia Roths Strickstube umzubenennen", sagte ein mit den Gesprächen Vertrauter dem SPIEGEL.

Steuersystematisch ist die FDP-Forderung gut begründet. Obwohl viele Steuerzahler mit dem Soli immer noch vor allem Hilfe für Ostdeutschland verbinden, fließt seit Jahren ein immer geringerer Teil der Einnahmen dorthin, der Rest geht in den allgemeinen Bundeshaushalt. Im Jahr 2019 wird nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln nur noch ein Fünftel über den Solidarpakt II an die ostdeutschen Länder gehen. Im selben Jahr läuft der Solidarpakt aus.

So naheliegend eine Abschaffung unter diesen Umständen wäre, so problematisch ist sie aus zwei anderen Gründen: Zum einen würden vom Soli-Aus allein Besserverdienende profieren, obwohl die Parteien vor der Wahl Entlastungen für Geringverdiener und Mittelschicht versprochen haben.

Zum anderen fließen die Einnahmen aus dem Soli komplett dem Bund zu, vergangenes Jahr machten sie knapp sechs Prozent von dessen Steuereinnahmen aus. Damit ist der Soli Teil jener Verteilungsmasse, mit der die Jamaika-Partner ihre Wahlversprechen finanzieren wollen.

Schon bei einem von der FDP vorgeschlagenen Freibetrag von 50.000 Euro müsste der Staat aber laut IW-Berechnungen auf rund zwei Drittel seiner Einnahmen verzichten, das wären derzeit knapp zwölf Milliarden Euro jährlich. Dabei beträgt der finanzielle Spielraum für die gesamte Legislaturperiode offiziell nur rund 30 Milliarden Euro.

Es ist nicht der einzige Punkt, an dem die Wünsche der Verhandlungspartner nicht zusammenpassen: So halten die Grünen an ihrem Wahlversprechen fest, die Entwicklungshilfe dauerhaft auf den 2016 erstmals erreichten Anteil von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen -inländische Ausgaben für Flüchtlinge nicht einberechnet. So steht es in einem Papier mit den außenpolitischen Positionen der Parteien, das dem SPIEGEL vorliegt.

Die Union hält dem entgegen, nach jetzigem Stand würde eine solche Erhöhung über vier Jahre Mehrausgaben von 36,5 Milliarden Euro bedeuten. "Die Vorstellungen der Grünen zur Entwicklungszusammenarbeit sind realitätsfremd", sagt der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg. "Sie würden den Haushaltsrahmen sprengen und in die Neuverschuldung führen."

Höhere Steuern würden nicht reichen

Angesichts der Konflikte stellt sich zunehmend die Frage, wie die Koalition ihren finanziellen Spielraum erhöhen könnte. Eine Möglichkeit wäre, den Spitzensteuersatz anzuheben und darüber Entlastungen für untere und mittlere Einkommen zu finanzieren. Ein "Handelsblatt"-Bericht über entsprechende Diskussionen wird von den Koalitionären nur teilweise dementiert. So sagte FDP-Unterhändler Volker Wissing: "Steuererhöhungen sind nicht der Gegenstand, den die FDP gegenwärtig (Hervorhebung der Redaktion) verhandelt."

Doch selbst wenn sich die Koalition hier überraschend einigen würde: Eine Anhebung der Höchstsätze um einen Prozentpunkt bringt dem Bund je nach Ausgestaltung zwischen knapp einer und knapp zwei Milliarden Euro mehr im Jahr - viel zu wenig also, um eine Soli-Abschaffung auszugleichen.

Zusätzliche Einnahmen könnte sich ein Jamaikabündnis auch durch Privatisierungen verschaffen. So befürworten sowohl FDP als auch Grüne einen Verkauf der verbleibenden Telekom-Anteile des Bundes. Das könnte einmalig immerhin rund 23 Milliarden Euro einbringen - die den Koalitionären aber nur begrenzt helfen würden. Denn laut einer seit 2016 gültigen Regel der Schuldenbremse dürfen Privatisierungserlöse nicht berücksichtigt werden, wenn es darum geht, die Neuverschuldungsgrenze von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts einzuhalten.

Die Schuldenbremse käme auch ins Spiel, wenn sich die Jamaikakoalition auf andere Weise mehr Spielraum verschafft: durch ein Kippen der schwarzen Null, also des unter Wolfgang Schäuble erstmals seit Jahrzehnten erreichten Verzichts auf neue Schulden. Zwar könnte Deutschland derzeit Kredite zu historisch niedrigen Zinsen aufnehmen und damit von EU-Partnern seit langem geforderte Investitionen tätigen. Doch insbesondere in der Union wird die Nullverschuldung inzwischen als Markenkern wahrgenommen und entsprechend vehement verteidigt.

Finanzexperten der Partei haben vorsichtshalber aber schon einmal errechnet, dass auch ein Verzicht der schwarzen Null den Spielraum nur begrenzt erhöhen würde. Demnach entspricht das Schuldenlimit von 0,35 Prozent im kommenden Jahr rund elf Milliarden Euro. Ziehe man davon aber wie vorgeschrieben wirtschaftliche Einflüsse und andere Sonderfaktoren ab, so bleibe am Ende nur ein Spielraum von rund drei Milliarden Euro.

Zusammengefasst: Den Partnern einer möglichen Jamaikakoalition fehlt bislang ein überzeugendes Finanzierungskonzept. Vor allem die von der FDP geforderte Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde teuer. Auch ein höherer Spitzensteuersatz oder Privatisierungen dürften zur Gegenfinanzierung nicht ausreichen.