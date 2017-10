Reformdebatte Vier Projekte für Jamaika

Gut zwei Wochen nach der Bundestagswahl befindet sich Berlin in der Übergangsphase: Union, FDP und Grüne beginnen gerade erst mit dem Sondieren einer möglichen Jamaikakoalition und sind weit davon entfernt, ein Regierungsprogramm zu präsentieren. Die SPD dagegen hat sich schon am Wahlabend in Richtung Opposition verabschiedet, trägt bis auf Weiteres aber noch die Regierung mit.

Deshalb ist es am Mittwoch auch Wirtschaftsministerin und SPD-Politikerin Brigitte Zypries, die in der Bundespressekonferenz die Herbstprognose der Regierung vorstellt. Man hinterlasse den Nachfolgern "ein gut bestelltes Feld", versichert Zypries angesichts erneut nach oben korrigierter Wachstumszahlen. Das bedeute aber nicht, "dass man die Hände in den Schoß legen darf".

Doch was bedeuten diese Floskeln konkret? Welche Reformen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik muss die nächste Regierung trotz der vergleichsweise rosigen Ausgangslage anpacken?

Zwei Stunden vor Zypries sitzt an derselben Stelle jemand, der sich darüber schon Gedanken gemacht hat: Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, präsentiert zu vier Themenbereichen Vorschläge zum "wirtschafts- und finanzpolitischen Reformbedarf in der neuen Legislaturperiode". Manches davon passt durchaus zu Jamaika und zeigt, warum viele Wirtschaftsvertreter eine gewisse Sympathie für das Bündnis hegen.

So setzt Fuest ganz an den Anfang die Forderung, die Digitalisierung voranzutreiben. Zum Abbau bürokratischer Hürden schlägt der Ökonom eine Digitalisierungskommission nach dem Vorbild der Deregulierungskommission vor. Das unter Helmut Kohl eingesetzte Gremium hatte in den Neunzigerjahren zahlreiche Reformvorschläge erarbeitet, darunter die längst umgesetzte Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr.

Das Bekenntnis zur Digitalisierung stellt auch eine der größten Gemeinsamkeiten in den Wahlprogrammen der Jamaika-Parteien dar. Alle vier Parteien bekennen sich dort zum einem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes, bei dem Deutschland bislang im internationalen Vergleich deutlich zurückliegt. FDP und Grüne wollen das Vorhaben aus dem Verkauf staatlicher Telekom-Anteile finanzieren.

"Ich halte das für einen Fehler"

Fuest jedoch erhebt gegen diese scheinbar unstrittige Forderung Einspruch. "Ich halte das für einen Fehler", sagt er. Es sei zu teuer und zeitaufwendig, in ganz Deutschland ein Netz zu verlegen, das bei Fertigstellung schon überholt sein könnte. Lieber solle man sich auf wirtschaftlich wichtige Regionen konzentrieren. Doch wäre eine solche Vernachlässigung ländlicher Gegenden vermittelbar? Schließlich geloben Politiker gerade angesichts des AfD-Erfolges, die Menschen dürften sich nirgendwo in Deutschland abgehängt fühlen.

Konfliktpotenzial hat auch die von Fuest geforderte digitale Entbürokratisierung. In Deutschland gebe es "zu viel Sorge vor neuen Geschäftmodellen" wie den Vermittler von Ferienwohnungen Airbnb und den Fahrtvermittler Uber, sagt der Ifo-Chef - und ist damit ganz auf der Linie des FDP-Wahlprogramms. Die Deregulierungsfreude bei Union und Grünen dürfte aber weniger ausgeprägt sein - zumal die künftigen Oppositionsführer bereits mit Gegenwehr drohen: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kündigt in der neuen "Zeit" eine Diskussion um die Digitalwirtschaft an, die sich teilweise als "Frühkapitalismus im neuen Kleid" präsentiere.

Einige Gemeinsamkeiten hat Jamaika in der Bildungspolitik. So fordern Grüne und FDP eine Aufweichung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern. Fuest will zwar, dass Bildung grundsätzlich Ländersache bleibt, da "Wettbewerb in der Bildungspolitik extrem wichtig" sei. Doch auch er sieht ein Vorhaben, dass die neue Regierung auf Bundesebene angehen sollte: Eine verbesserte Inklusion des Bildungssystems, das Schüler bislang deutlich stark nach sozialer Herkunft sortiert. Auf die Forderung nach mehr Chancengerechtigkeit können sich auch FDP und Grüne einigen.

Steuersenkungen auch für Unternehmen?

Deutlich schwieriger wird die Gerechtigkeitsfrage bei den Steuern. Abgesehen vom grundsätzlichen Willen, die Bürger zu entlasten, gehen die Vorhaben der Parteien hier weit auseinander. Zumindest aus ökonomischer Sicht gebe es die eine, richtige Steuerbelastung ohnehin nicht, beruhigt Fuest. Mit 33 Milliarden Euro nennt er für das Jahr 2019 aber ein mögliches Entlastungsvolumen, das deutlich näher an den Vorstellungen der FDP als der Union oder Grünen ist. Davon profitieren sollten nach Vorstellung des Ifo-Chefs auch Unternehmen - schließlich hätten in den vergangenen Jahren auch viele Nachbarländer die Körperschaftsteuern gesenkt.

Besonders konfliktträchtig könnte in einer Jamaikakoalition das Thema Europa sein. Die FDP ist gegen neue Gemeinschaftskassen in der EU, wie sie Frankreichs Präsident Emanuel Macron mit dem Ruf nach einem gemeinsamen Euro-Budget ins Spiel gebracht hat. Fuest teilt diese Ablehnung. Man werde das Vertrauen in die Eurozone nicht stärken, "indem wir hier ein Umverteilungssystem installieren". Schon eher könne er sich vorstellen, den Euro-Rettungsschirm ESM künftig zur Krisenprävention einzusetzen und dabei auch "Transferelemente" einzubauen. Die Liberalen allerdings wollen den ESM ganz auslaufen lassen.

Streit wird nicht nur bei diesem Thema in einer Jamaikakoalition unvermeidbar sein. Dennoch sieht Fuest auch Gemeinsamkeiten, gerade bei den bislang ideologisch weit entfernten Juniorpartnern. Die große Koalition hatte mit der Mütterrente oder der Rente mit 63 wiederholt Geld auch an solche Empfänger verteilt, die es nicht wirklich brauchten. Grüne und FDP betonten beide die Generationengerechtigkeit, so Fuest. Deshalb dürften sie eigentlich weniger willig sein, "Geld an die Rentner heute auf Kosten der Beitragszahler morgen auszuschütten".