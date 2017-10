Vor Jamaika-Runde CDU-Unterhändler fordert Aus für Rente mit 63

Vor der neuen Runde der Jamaika-Sondierungen hat CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn die Abschaffung der Rente mit 63 gefordert. "Wir sollten diese Form der Frühverrentung auslaufen lassen und mit den eingesparten Milliarden lieber die Renten von Witwen oder Erwerbsgeminderten stärken", sagte Spahn, der für seine Partei an den Gesprächen teilnimmt, der "Rheinischen Post".

Die von der großen Koalition beschlossene Rente mit 63 für langjährig Versicherte werde vor allem von männlichen Facharbeitern genutzt, die eigentlich noch gebraucht würden. Zudem müsse eine Koalition aus Union, FDP und Grünen die Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent halten, auch um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten.

Auch Michael Hüther, der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, sagte, die Rente mit 63 müsse "rückabgewickelt" werden. Zudem müsse man darüber nachdenken, ab 2029 das Renteneintrittsalter auch über 67 Jahre hinaus zu erhöhen.

Grünen-Verhandlungsführerin Katrin Göring-Eckardt fordert beim Thema Rente, die Gesellschaft zusammenzuhalten und Ängste vor Altersarmut abzubauen. "Hier wartet großer Reformbedarf auf die nächste Regierung, und da werden sich Union und FDP bewegen müssen", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Gezielte Maßnahmen seien Insbesondere für alleinstehende Frauen, Selbstständige und Erwerbsgeminderte nötig. "Darüber hinaus muss das Vertrauen in die gesetzliche Rente durch ein stabiles Rentenniveau und einen stabilen Beitragssatz, eine Garantie-Rente sowie eine bessere Absicherung von Selbstständigen gestärkt werden."

Geheimtreffen von CDU, CSU, FDP und Grünen

CDU, CSU, FDP und Grünen wollen ihre Koalitions-Sondierungen am Montagvormittag zunächst im kleineren Kreis über die Themen Bildung, Forschung, Digitalisierung; Arbeit, Rente sowie Innere Sicherheit fortsetzen. Am Nachmittag soll dann die große Runde tagen und dabei auch eine Zwischenbilanz ziehen. Beim zweiten inhaltlichen Sondierungstreffen am Donnerstag war es bei der Flüchtlings- und Klimapolitik zum Streit gekommen.

Die Vorsitzenden der vier Parteien waren am Sonntagabend zu einem Geheimtreffen in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin zusammengekommen, um die Lage und das weitere Vorgehen zu besprechen. Über Inhalte wurde zunächst nichts bekannt.

Im Gegensatz zur Union können FDP und Grüne dank besserer Umfragewerte leicht gestärkt in die nächste Runde der Jamaika-Sondierungen gehen. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa gewinnen beide Parteien jeweils einen Punkt auf elf beziehungsweise zehn Prozent hinzu. CDU und CSU verlieren dagegen zwei Punkte auf 31 Prozent. Die SPD verharrt bei 21 Prozent, die AfD bei 13 Prozent, die Linke bei zehn Prozent.