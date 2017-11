Elektroautos und Roboterfahrzeuge Deutschland braucht den Mobilitätsminister

Die Tage intensiver Sondierungen der politischen Gemeinsamkeiten nagen an der Kondition und an den Nerven der Beteiligten. Sogar Winfried Kretschmann, der bei öffentlichen Äußerungen sonst eher mit präsidialer Zurückhaltung auftritt, verlor nach den Querschüssen einiger CSU-Politiker in den vergangenen Tagen die Contenance.

Dabei stehen die wirklich schwierigen Entscheidungen noch bevor - auch beim Thema Verkehr haben sich die Sondierer in den ersten Runden hoffnungslos ineinander verkeilt. "Es gibt keine Annäherung im Bereich Mobilität und Verkehr", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstagabend nach einer vierstündigen Verhandlungsrunde. "Es wird sehr, sehr schwer. Es gibt substanzielle Unterschiede bei der zukünftigen Mobilität."

Dass Dobrindt die grünen Vorschläge für unannehmbar hält, verwundert kaum. Schließlich hört für den Ex-Verkehrsminister nach eigenen Worten der Spaß dort auf, wo das Wohl der Automobilindustrie gefährdet ist.

Dem künftigen Verkehrsminister kommt eine Schlüsselrolle zu

Trotzdem stehen die Chancen für eine in die Zukunft gerichtete Verkehrspolitik so gut wie schon lange nicht mehr. Denn die Gefahr ist sehr gering, dass Dobrindt auch in der neuen Legislaturperiode das Amt fortführt. Mehr als das, was der Bayer hinbekam (eiserne Zurückhaltung in der Dieselaffäre, Pkw-Maut - und die Nebenfluss-Gebühren für Freizeitkapitäne), schafft sein Nachfolger bestimmt.

Mehr wäre auch dringend nötig: Vor dem Hintergrund der anstehenden Aufgaben kommt dem künftigen Verkehrsminister sogar eine Schlüsselrolle im neuen Kabinett zu. Denn es geht um nicht weniger als die Mobilität der Zukunft und die Schaffung einer digitalen Infrastruktur, die für viele Firmen inzwischen eine größere Bedeutung hat als ein Autobahnanschluss.

Grund für den zähen Datenfluss in vielen Regionen abseits der Metropolen ist eine veraltete Technologie, die der Deutschen Telekom aber gute Gewinne einbringt. Der Bundesverband Breitbandkommunikation fordert dagegen den flächendeckenden Einsatz von Glasfaserkabeln, was allerdings rund 80 Milliarden Euro kosten würde. Was das betrifft, sind sich Grüne und Union sogar weitgehend einig.

Während es beim Breitbandausbau also nur um das "In welcher Reihenfolge?" geht, sind die Fragen nach der Mobilität der Zukunft schon weit komplexer. Für Experten ist es längst ausgemachte Sache, dass das Auto elektrisch angetrieben ist und ohne Fahrer auskommt. Doch wie lässt sich der Systemwechsel möglichst ohne große Reibungsverluste gestalten? Und das in möglichst kurzer Zeit, um die selbst auferlegten Klimaziele zu erreichen.

Wie reagieren selbstfahrende Autos in Grenzsituationen?

Immerhin hat Dobrindt in seiner Amtszeit wenigstens erste Schritte eingeleitet: Er beauftragte eine Ethikkommission unter der Leitung des ehemaligen Verfassungsrichters Udo di Fabio, die Folgen der neuen Technologie für die Gesellschaft abzuschätzen. Ergebnis: Die selbstfahrenden Autos seien sogar zwingend geboten, sobald sie weniger Fehler machten als Fahrer aus Fleisch und Blut.

Allerdings benannten die Gelehrten auch die Risiken, die nach wie vor ungeklärt sind: Die Gefahr, dass die Daten, die die Roboterautos für ihre Orientierung benötigen, zur Totalüberwachung der Insassen genutzt werden könnten. Und das ethische Problem, wie der Computer für Grenzsituationen zu programmieren ist. Etwa wenn es um die Abwägung geht, wessen Leben zuvörderst geschützt werden soll. Die Antworten, die die Politik auf diese Fragen findet, werden darüber entscheiden, ob autonome Autos von den Bürgern akzeptiert werden oder nicht.

Doch auch was den Umstieg vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb betrifft, steht die Politik vor großen Aufgaben:

Anders als beim Diesel oder Benziner sichert dabei nicht das Know-how in der Motorentechnik den Vorsprung vor der Konkurrenz, sondern die Kenntnisse in der Batterietechnologie . Ein Gebiet, dass die Autoindustrie bislang eher stiefmütterlich behandeln konnte, weil der Druck vonseiten der Politik fehlte.

Parallel dazu wären Weichenstellungen nötig, um eine konkurrenzfähige Batteriefertigung in Deutschland zu etablieren - was viele Experten mit Blick auf die wirtschaftliche Übermacht von Großkonzernen aus Asien und den USA für unabdingbar halten.

in Deutschland zu etablieren - was viele Experten mit Blick auf die wirtschaftliche Übermacht von Großkonzernen aus Asien und den USA für unabdingbar halten. Außerdem gilt es, die Rahmenbedingungen für den Ausbau eines leistungsfähigen Ladenetzwerks zu schaffen, das überdies einheitlichen technischen Standards folgt, um die Flotte der Elektromobile in Gang zu halten.

Die mangelnde Reichweite der Elektromobile wird nach Überzeugung von Experten ohnehin eine große Umstellung erfordern. Die Gesellschaft werde sich auf eine radikal veränderte Mobilität einrichten müssen, sagt etwa Stephan Rammler, Professor für Transportation Design und Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Längere Strecken seien in Zukunft nur mithilfe mehrerer Verkehrsträger zu überwinden, denn für die lange Etappe sei das Elektroauto nicht geeignet.

Will man also auch nur im Ansatz die Effizienz des jetzigen Transportsystems erhalten, dann müsste man die Verkehrsträger so wirkungsvoll miteinander verzahnen, dass ein Umstieg ohne Zeitverlust die Regel würde. Reisende, die häufig die Bahn benutzen und sich immer wieder in den Fallstricken des digitalen Buchungs- und Reiseorganisationssystems verheddern, werden ahnen, was da auf die Verkehrsplaner zukommt. Den orthodoxen Autofans liefert das Argumente, an ihrem Lieblingsgefährt festzuhalten.

Das Beispiel lässt aber auch erahnen, in welchem Spannungsfeld sich die Politik aktuell bewegt. Der künftige Verkehrsminister muss die Balance halten zwischen liebgewonnenen Gewohnheiten und den Erfordernissen, die die künftige Mobilität mit sich bringt.

Die Grünen wollen es immerhin versuchen. Zuerst Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, der aktuell als einer der Kandidaten für das Amt gehandelt wird. Kurz vor der Schlussrunde in den Jamaika-Sondierungen hat er ein Kompromissangebot vorgelegt, um den Streit um den Schadstoffausstoß der Autos beizulegen. "Man muss halt versuchen, ernsthaft von allen Seiten Kompromisse zu schmieden", sagte Hofreiter am Donnerstag in der ARD. Wenn sich dadurch etwas bewegen würde, wäre das zumindest der erste Schritt.