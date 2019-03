Wegen Mord an Jamal Kashoggi Hedgefonds zahlt 300 Millionen Dollar an saudi-arabische Investoren zurück

Der britische Hedgefonds Pharo Management hat laut einem Bericht von "Bloomberg" 300 Millionen Dollar an Anleger in Saudi-Arabien zurückgezahlt. Der Grund für die bemerkenswerte Transaktion: Der Vermögensverwalter wolle nicht mehr länger Gelder für einen Staat verwalten, der offenbar die Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi befohlen hatte. Laut dem Bericht ging es um Gelder, die der Hedgefonds für die saudi-arabische Zentralbank verwaltet hatte.

Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seit Khashoggi bei einem Besuch im Istanbuler Konsulat seines Heimatlandes ermordet wurde. Türkische Ermittler sind sich sicher, dass die Führung in Riad das Verbrechen befohlen hat. Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman änderte sein Narrativ in dem Fall mehrfach, nur an einer Behauptung hält er bis heute stur fest: Er selbst habe nichts mit dem Mord zu tun.

Tatsächlich sah es eine Zeit lang so aus, als wäre der Fall Khashoggi aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, als hätte sich die Weltgemeinschaft mit den Ausreden des Regimes abgefunden.

Pharo-Gründer Guillaume Fonkenell begründete die Entscheidung seines Unternehmens gegenüber Investoren nun mit der "Wahrung von Prinzipien". Eine Sprecherin des Vermögensverwalters wollte den "Bloomberg"-Bericht nicht kommentieren.

Pharo ist damit der erste Hedgefonds, der sich weigert, weiterhin Geld für saudi-arabische Investoren zu verwalten. Die Entscheidung fällt zu einer Zeit, in der sich die Branche schwer damit tut, Gelder von Investoren einzusammeln. Zuletzt wurden viele Anleger von hohen Gebühren und mittelmäßigen Erträgen der Anbieter enttäuscht. Nach Angaben von eVestment zogen Kunden im vergangenen Jahr 37 Milliarden Dollar aus Hedgefonds ab.

Andere große Vermögensverwalter gehen einen anderen Weg: Larry Fink, Chef des größten Vermögensverwalters Blackrock, hatte noch im November gesagt, er habe sich nicht geschämt, Geschäfte in Saudi-Arabien zu tätigen, und beabsichtige, weiterhin dort zu investieren.