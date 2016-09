Energiekooperation: Japan plant offenbar Einstieg bei russischem Ölkonzern

Japan denkt einem Medienbericht zufolge über einen milliardenschweren Einstieg beim russischen Staatskonzern Rosneft nach. Das japanische Wirtschaftsministerium erwäge den Kauf eines Zehn-Prozent-Anteils an dem Ölgiganten, berichtet die Zeitung "Nikkei". Dafür wolle die staatliche Japan Oil, Gas and Metals National Corp (Jogmec) rund zehn Milliarden Dollar zahlen, heißt es in dem Bericht. Im Gespräch sei zudem eine breite Kooperation im Energiesektor mit Russland.

Das Staatsunternehmen Rosneft ist gemessen an der Produktion der weltweit größte börsennotierte Ölkonzern. Russland will 19,5 Prozent seiner Rosneft-Anteile verkaufen. Im April hatte bereits China Interesse an einer Rosneft-Beteiligung signalisiert.

Ein Sprecher des japanischen Verkehrsministeriums dementierte den Zeitungsbericht allerdings später.

Am Freitag beginnt im russischen Wladiwostok ein zweitägiges Wirtschaftsforum, bei dem Russlands Präsident Wladimir Putin auch mit Japans Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammentreffen will. Das rohstoffarme Japan bezieht rund 80 Prozent seines Öls aus Ländern des Nahen Ostens. Durch eine verstärkte Kooperation mit Russland könnte es seine Abhängigkeit reduzieren.

Mit Hilfe stärkerer wirtschaftlicher Beziehungen mit Moskau erhofft sich Japan zudem Fortschritte im Streit um eine Pazifik-Inselgruppe. Die Kurilen fielen nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion. Tokio erhebt Anspruch auf den Südteil der Inselgruppe. Moskau weist dies zurück und hatte zuletzt seine Militärpräsenz auf dem Archipel erhöht. Auf den felsigen Inseln wohnen etwa 20.000 Russen.