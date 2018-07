Handelsstreit Juncker lehnt konkretes Angebot an Trump ab

Trotz entsprechender Forderungen der USA will EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ohne ein konkretes Angebot zur Lösung des Handelsstreits nach Washington reisen. "Es gibt als solches keine Offerten, es ist ein Dialog", sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Montag.

Juncker soll Trump am Mittwoch in Washington treffen, um über den Konflikt um Strafzölle zu verhandeln. Vorab hatte US-Finanzminister Steve Mnuchin die Europäer aufgefordert, einen Vorschlag zur Lösung des Streits vorzulegen und im Gegenzug ein neues Freihandelsabkommen in Aussicht gestellt. "Wir freuen uns auf ein Angebot", sagte Mnuchin beim Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires.

Die Aufforderung hatte vor Ort bereits der französische Finanzminister Bruno Le Maire zurückgwiesen. "Wir weigern uns, mit einer Pistole auf der Brust zu verhandeln", sagt er. Bevor sich die EU zu Handelsgesprächen bereit erkläre, müsse Trump die bereits verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium sowie seine Drohung mit Zöllen auf Autos zurückziehen.

Der Kommission geht es bei dem Termin unter anderem darum, angedrohte US-Importzölle auf in der EU produzierte Autos zu vermeiden. Man werde den Termin im Weißen Haus nutzen, um die Situation zu entdramatisieren und die europäischen Argumente darzustellen, sagte der Sprecher. Die EU verteidige rund um den Globus den freien und offenen Handel.

Die Bundesregierung äußerte sich am Montag zurückhaltend zum amerikanischen Vorstoß sowie dem US-Vorwurf der Währungsmanipulationen der EU bedeckt. "Letzteres möchte ich nicht kommentieren", sagte die stellvertretende Regierungssprecher Ulrike Demmer. Zu Junckers Besuch in Washington sagte sie: "Ziel der Reise ist es, eine Verbesserung der transatlantischen Handelsbeziehungen zu erreichen".

Demmer begrüßte, dass die Gespräche der EU mit den USA nun weitergeführt werden. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums unterstrich, der deutschen Seite gehe es insbesondere darum, eine Spirale von Zollerhöhungen in der Welt zu verhindern.