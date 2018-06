EU-Kommissionschef "Europäer sind nicht Sklaven der amerikanischen Innenpolitik"

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker kündigt im Handelsstreit mit den USA eine harte Haltung an. "Ich möchte keinen Handelskrieg mit den USA. Aber Washington muss wissen: Die Europäer sind nicht Sklaven der amerikanischen Innenpolitik", sagte Juncker im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

So wie Trump "beinhart" für amerikanische Interessen kämpfe, so kämpften die Europäer für ihre Anliegen. "Trump beharrt auf der Devise ,America first', Amerika zuerst. Das darf aber im Umkehrschluss nicht bedeuten: ,Europe last' - Europa kommt sicher nicht zuletzt", betonte Juncker im Gespräch mit dem RND.

Dass daraus Nachteile für die Weltmarktstellung der EU resultieren könnten, erwartet Juncker nicht. "Die Hinwendung zu Europa ist immens, auch wenn die USA das nicht wahrhaben wollen", betonte er. "Wir werden, wie von den WTO-Regeln für solche Fälle vorgesehen, Gegenzölle auf mehrere US-Produkte verhängen."

Juncker warnt EU-Staaten vor bilateralen Deals mit den USA

Seit Donnerstag ist klar, dass die USA Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen die EU verhängen werden. Trump hatte in der Vergangenheit auch immer wieder angedroht, weitere Importzölle, wie unter anderem auf Autos, erheben zu wollen. Während europäische Politiker und Wirtschaftsexperten empört auf die Maßnahmen reagierten, hielten sich deutsche Unternehmen zunächst zurück.

Juncker mahnte die Regierungen der Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Linie gegenüber Washington. "Wir wissen unsere Interessen und unsere Würde zu verteidigen. Dafür müssen wir aber geschlossen bleiben", sagte Juncker. "Ich warne die EU-Staaten davor, der Versuchung nach bilateralen Deals mit den USA zu erliegen." Das würde Europa schwächen. Der deutsche Außenhandelsverband hatte zuvor angezweifelt, dass die EU eine gemeinsame Linie in der Zollfrage haben.

WTO-Klage gegen USA und China

Bei der Welthandelsorganisation (WTO) werde die EU nicht nur gegen die USA sondern auch gegen China klagen, sagte Juncker weiter. "Wir klagen wegen der US-Strafzölle vor der Welthandelsorganisation, wir gehen dort aber gleichzeitig auch gegen Chinas Verletzung von Urheberrechten europäischer Unternehmen vor." EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bestätigte die Angaben während einer Pressekonferenz in Brüssel.

Der Kommissionschef bestritt dass ein zeitgleicher Handelskonflikt mit den USA und China die EU überfordern würde: "Wer das glaubt, der unterschätzt Europa."