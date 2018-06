Plus von 0,3 Prozentpunkten Spahn kündigt höheren Pflegebeitrag an

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird im kommenden Jahr deutlich steigen. Zum 1. Januar 2019 gebe es einen zusätzlichen Bedarf von 0,3 Prozentpunkten, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der Beitragssatz liegt aktuell bei 2,55 Prozent des Bruttoeinkommens, bei Kinderlosen bei 2,8 Prozent. Bei Arbeitnehmern zahlt die Hälfte des Beitrages der Arbeitgeber, aber ohne den Kinderlosenzuschlag.

Mit der geplanten Anhebung könne der Beitragssatz bis 2022 stabil bleiben, sagte Spahn. Ohne die Beitragsanhebung würde sich das Defizit in den kommenden Jahren weiter erhöhen. In der Pflegeversicherung zeichne sich bis Ende des Jahres ein Defizit von mehr als drei Milliarden Euro ab - es liege damit dreimal so hoch wie erwartet. Hintergrund ist eine unerwartet hohe Inanspruchnahme von Pflegeleistungen im Zuge der Reformen der vergangenen zwei Jahre. Angesichts des Mangels an Pflegekräften sollen zudem Tausende Pflegestellen neu geschaffen werden.

Das Defizit war Mitte Mai bekanntgeworden. Spahn hatte daraufhin einen Kassensturz angekündigt.

Der Minister forderte Entlastungen in anderen Sozialversicherungszweigen. Es gebe hier durchaus Spielraum, um Beiträge zu senken, sagte er etwa mit Blick auf die Arbeitslosenversicherung. Hier ist eine Senkung um 0,3 Punkte geplant. Die Union will den Beitrag noch stärker senken.

