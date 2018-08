Gewinnmaximierung in privaten Heimen Jens Spahn verteidigt staatliche Vorgaben in der Pflege

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Gewinnmaximierung privater Betreiber von Pflege-Einrichtungen in Deutschland kritisiert und staatliche Vorgaben verteidigt. "Pflege ist kein Markt wie jeder andere", schrieb der CDU-Politiker in einem Beitrag für das "Handelsblatt" (Donnerstag).

Private Anbieter seien für einen funktionierenden Wettbewerb unabdingbar und leisteten einen entscheidenden Beitrag, um Milliardeninvestitionen in Heime und Angebote stemmen zu können. Pflegebedürftige seien aber nicht mit normalen Kunden zu vergleichen, da die Mehrheit von ihnen alt, krank oder dement sei. "Daher gibt es staatliche Kontrollen und Vorgaben für eine gute Pflege."

Es sei fraglich, ob der Fokus auf zweistellige Renditeerwartungen angemessen wäre. Es brauche einen verbindlichen Rahmen für Personalausstattung und Bezahlung. "Einen Wettbewerb, wer seine Mitarbeiter am schlechtesten behandelt, wollen wir jedenfalls definitiv nicht."

Zuletzt hatte das Bundeskabinett ein Paket für den Pflegenotstand verabschiedet. Es beinhaltet Tausende neue Stellen in der stationären Altenpflege, eine Mindestzahl an Pflegestellen im Krankenhaus sowie mehr Geld und bessere Leistungen für Mitarbeiter.

Scharfe Kritik aus der Branche

Die Äußerungen des Ministers riefen in der Branche scharfe Kritik hervor: Bis 2030 würden 100 Milliarden Euro an Investitionen in derAltenpflegeinfrastruktur gebraucht, sagte der Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Rainer Brüderle, dem "Handelsblatt". "Da ist es mir lieber, das Kapital fließt in die deutsche Pflege als ins Ausland."

Auch Philip Grosse, Finanzchef von Deutsche Wohnen, verteidigte die Gewinnorientierung der Pflegeheime: "Private Unternehmen, die langfristig und nachhaltig investieren möchten, können hier einen Beitrag leisten, dringend benötigtes Kapital in den deutschen Pflegemarkt zu leiten", sagte er der Zeitung.

Ver.di-Chef Frank Bsirske unterstützte Spahn: Es sei gut, wenn der Gesundheitsminister dem "Lohndumping auf dem Rücken der Beschäftigten und indirekt auf dem Rücken der Patienten" Grenzen setzen wolle, sagte Bsirske dem "Handelsblatt". "Im Vordergrund müssen die Versorgungsinteressen der Gesellschaft und die Interessen der Pflegebeschäftigten stehen."