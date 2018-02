Designierter Gesundheitsminister Die Strategie Spahn

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Für eine provokante Aussage ist Jens Spahn immer gut. Im Jahr 2013 etwa, als eine Diskussion um die sogenannte Pille danach lief, plädierte er für eine Rezeptpflicht mit dem Satz: "Solche Pillen sind schließlich keine Smarties."

Ein Zuckerschlecken ist Gesundheitspolitik auch sonst selten. Die Gelegenheiten, es sich als zuständiger Minister mit Patienten, Ärzten oder Kassenvertretern zu verscherzen, sind zahlreich. Es könnte sich deshalb noch als geschickter Schachzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erweisen, dass sie mit Spahn jetzt ihren profiliertesten innerparteilichen Kritiker zum Gesundheitsminister machen will.

Doch Spahn fühlt sich der Herausforderung zweifellos gewachsen. Als ihn Wolfgang Schäuble 2015 zum parlamentarischen Staatssekretär im Finanzministerium machte, sah er das nur als Zwischenschritt auf dem Weg in ein Ministeramt. Und so absolvierte Spahn seinen bisherigen Job weitgehend unfallfrei. Allerdings erweckte er dabei selten den Eindruck, als ob ihn der aktuelle Stand der Griechenland-Rettung oder der vorläufige Haushaltsabschluss mit übermäßiger Leidenschaft erfüllen würden.

Vielmehr fand Spahn auch im neuen Amt reichlich Zeit, sich zu Themen wie Islamismus und Flüchtlingskrise zu äußern. Während sein Chef im vergangenen Jahr die IWF-Tagung in Washington besuchte, traf Spahn sich privat mit Donald Trumps mittlerweile abgesägtem Chefstrategen Stephen Bannon und dem damaligen Stabschef Reince Priebus. Anschließend berichtete er durchaus angetan vom Tatendrang der Trump-Truppe.

Zumindest einmal erweckte Spahn auch den Eindruck, er nehme seine neuen Aufgaben zu locker: Da wurde bekannt, dass er in den Anbieter einer Steuersoftware investiert hatte, obwohl er als Start-up-Beauftragter selbst für diesen zuständig war. Dabei hätte Spahn gewarnt sein müssen. Bereits 2012 geriet er in die Kritik, als bekannt wurde, dass er als CDU-Gesundheitsexperte zeitweise an der Lobbyfirma Politas beteiligt war. Diese beriet Kunden aus dem Pharma- und Medizinsektor. Welche Überschneidungen es zu Spahns politischer Tätigkeit gab, blieb unklar.

An Spahns fachlichen Kompetenzen fürs neue Amt gibt es jedoch wenig Zweifel. Schließlich war er von 2009 bis 2015 gesundheitspolitischer Sprecher seiner Partei und blieb auch als Finanzstaatssekretär noch Vorsitzender des CDU-Bundesfachausschusses Gesundheit und Pflege.

Lob vom Rivalen

2013 handelte Spahn gemeinsam mit dem SPD-Politiker Karl Lauterbach das Gesundheitskapitel für den Koalitionsvertrag aus. Zur Überraschung vieler Beobachter lief das schnell und effizient - obwohl Spahn und Lauterbach sich menschlich und politisch nicht besonders nahestanden und beide als Lautsprecher bekannt sind.

Lauterbach lobte Spahn nach dessen Nominierung als Minister denn auch öffentlich für seine Kompetenz und kündigte einen "fairen" Streit zur Bürgerversicherung an. Die SPD-Forderung nach einer Krankenversicherung für alle schaffte es nach zähen Verhandlungen zwar nicht in den Koalitionsvertrag , aber Lauterbach will das Projekt nicht aufgeben. In diesem Punkt dürfte Spahn also schon einmal ein Abwehrkampf erwarten.

Glückwunsch Jens Spahn zu geplanter Ernennung Gesundheitsminister. Schätze seine Kompetenz. Bei Bürgerversicherung werden wir fair streiten — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 25. Februar 2018

Denn der designierte Gesundheitsminister lässt keine Bestrebungen erkennen, einen Systemwechsel herbeizuführen. Zwar diagnostiziert er in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) "massiven Reformbedarf" bei der Privaten Krankenversicherung und warnt vor unbezahlbaren Beiträgen. Doch sein Ansatz klingt hier wie schon in der Vergangenheit eher nach herumdoktern als nach großer Vision.

Schon ehrgeiziger gibt sich Spahn mit Blick auf die Pflege. Sie sei "das große Thema, das jeden in Deutschland bewegt", sagte er dem RND. Man wolle hier "große Schritte vorankommen". Ob das auch höhere Beiträge bedeutet, lässt Spahn jedoch vorerst offen. "Meine Aufgabe ist jetzt erst einmal zu klären, wie groß der Bedarf ist und wie wir das System effizienter und unbürokratischer machen können."

Spahns Problem: Egal wo er als Minister im komplizierten Gesundheitssystem ansetzt, er wird immer irgendwo auf Widerstand oder Unmut treffen. Viele Veränderungen im Gesundheitssystem entfalten zudem erst Jahre später ihre Wirkung. Bürger können mit den komplizierten Zusammenhängen oft wenig anfangen und haben das Gefühl, es bewege sich nichts.

Ob Modelle funktionieren, zeigt sich viel später

Das kennt Spahn bereits: So verteidigt er seit der Einführung 2015 den Vorsorgefonds für die Pflegeversicherung, obwohl einige Experten und Kassenvertreter regelmäßig die Auflösung der Rücklage fordern. Mit dem Geld sollen zu große Beitragsanhebungen ab 2034 verhindert werden. Ob das Modell funktioniert, wird sich also erst in vielen Jahren zeigen.

Oftmals seien Diskussionen in der Gesundheitspolitik "leider sehr abstrakt", schreibt Spahn auf seiner Homepage. Umso mehr stürzt er sich auf ein Thema, wenn es konkret wird - und am besten noch emotional aufgeladen. Dazu gehörten in der Vergangenheit neben der Pille danach auch jugendliche Komasäufer. Im Jahr 2010 sorgte Spahn mit der Forderung für Aufsehen, die Eltern in die Pflicht zu nehmen. "Man sollte die Eltern pauschal mit 100 Euro an den Behandlungskosten beteiligen, um sie an ihre Verantwortung zu erinnern."

Stimmenfang #40 -- CDU - Umbau oder Umsturz? Abonnieren

iTunes Spotify Deezer RSS

Alle Podcasts

Als Minister könnte Spahn sich nun auch der Digitalisierung im Gesundheitswesen und den damit verbundenen Problemen beim Datenschutz widmen. Schließlich hat er ein Buch mitverfasst, das für die Möglichkeiten der digitalen Medizin wirbt.

Da Spahn sich auch noch höhere Würden als das Ministeramt vorstellen könnte, dürfte sein Hauptziel aber ein anderes sein: Die Zeit als Gesundheitsminister möglichst unbeschadet zu überstehen.

Diese Strategie verfolgte bereits der bisherige Amtsinhaber Hermann Gröhe. Er setzte geräuschlos um, was im Koalitionsvertrag stand. Gröhes Glück: Angesichts der guten Wirtschaftslage hatten die Krankenkassen hohe Reserven aufgebaut, der Minister musste keine Sparvorgaben durchsetzen.

Doch eine gute Finanzlage kann sich auch wieder ändern. Zumindest diese ewige Mahnung dürfte Spahn nach gut zwei Jahren im Finanzministerium in Fleisch und Blut übergegangen sein.

Zusammengefasst: Als designierter Gesundheitsminister muss Jens Spahn sich einem besonders konfliktreichen Politikfeld widmen und beispielsweise die SPD-Forderung nach einer Bürgerversicherung abwehren. An Spahns fachlicher Qualifikation gibt es wenig Zweifel. Doch mit der Vermengung von beruflichen und privaten Interessen bewies er in der Vergangenheit mehrfach mangelnden Instinkt.