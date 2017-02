Angebliche Währungsmanipulation Bundesbank-Präsident weist US-Vorwurf zurück

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat Anschuldigungen der Trump-Regierung zurückgewiesen, Deutschland verschaffe sich mit einem schwachen Euro Wettbewerbsvorteile zu Lasten der USA. "Der Vorwurf, Deutschland beute die USA und andere Länder mit einer unterbewerteten Währung aus, ist mehr als abwegig", sagte Weidmann. Die Klage über einen starken US-Dollar habe zwar einen wahren Kern. "Allerdings genossen die Vereinigten Staaten bis vor kurzem für annähernd ein Jahrzehnt eine äußerst günstige Wettbewerbsposition."

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Peter Navarro, hat Deutschland vorgeworfen, den seit längerem niedrigen Euro-Kurs für Handelsvorteile auf Kosten der USA zu nutzen. Der Euro sei "krass unterbewertet", so Navarro. Das hat bereits EZB-Präsident Mario Draghi zurückgewiesen. "Wir sind keine Währungsmanipulatoren", hatte er am Montag im EU-Parlament gesagt. Frankreichs Notenbank-Gouverneur Francois Villeroy de Galhau forderte unterdessen von Trump Zurückhaltung in Wechselkursfragen.

Deutsche Unternehmen sind Weidmann zufolge vor allem deshalb so erfolgreich, "weil sie hervorragend auf den Weltmärkten positioniert sind und mit innovativen Produkten überzeugen". Als sehr beunruhigend bezeichnete der Bundesbank-Chef die protektionistische Rhetorik der neuen US-Administration, "zumal Deutschland zunehmend ins Visier der amerikanischen Regierung gerät."

Aus Sicht des Bundesbank-Präsidenten ist der jüngste Dollaranstieg hausgemacht und durch die politischen Ankündigungen der neuen US-Regierung ausgelöst. "Die These, dass ausländische Währungsmanipulationen schuld am derzeit starken US-Dollar seien, ist durch Fakten auf jeden Fall nicht zu belegen", sagte Weidmann.