EZB-Chefposten Weidmanns Chancen auf EZB-Chefposten schwinden

Für viele Beobachter galt Bundesbank-Chef Jens Weidmann fast als gesetzt für den Posten an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Doch jetzt schwinden seine Hoffnungen, denn ein anderes Spitzenamt in Brüssel rückt in Reichweite der Deutschen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wiegelt zurzeit grundsätzlich ab, wenn es um Spekulationen zur Besetzung von EU-Spitzenposten geht. Es seien noch keine Entscheidungen getroffen worden, sagte sie am Donnerstag am Rande ihrer Georgien-Reise in Tiflis. Das "Handelsblatt" hatte berichtet, Merkel wolle nicht mehr den Bundesbankchef als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) durchsetzen, sondern lieber einen Deutschen an die Spitze der EU-Kommission bringen.

Merkel sagte, die Personalentscheidungen auf europäischer Ebene begännen jetzt erst. Zunächst wird die Europäische Volkspartei (EVP) am 6. September den Nominierungsprozess für ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr starten. Bestimmt werden soll er dann am 8. November.

Merkel sagte, davon hänge auch ab, wie die anderen Entscheidungen ausgingen. Spitzenkandidat könnte EVP-Fraktionschef und CSU-Vize Manfred Weber werden. Im Fall eines Wahlsiegs am 26. Mai 2019 könnte er Anspruch auf das Amt des Kommissionspräsidenten erheben, das derzeit Jean-Claude Juncker innehat. Für zwei Deutsche in Spitzenämtern der Europäischen Union ist aber kein Platz.

Weidmann selbst war am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Berlin nicht auf den "Handelsblatt"-Bericht eingegangen. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, nannte den Bericht "recht glaubhaft". Bislang gilt Weidmann als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi, dessen Amtszeit im Herbst 2019 endet.