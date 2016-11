Projekt Jing-Jin-Ji China investiert 34 Milliarden Euro in Bahn-Ausbau für neue Megastadt

China steckt in den kommenden Jahren insgesamt 33,9 Milliarden Euro in den Ausbau von Eisenbahnverbindungen in der geplanten Megastadt Jing-Jin-Ji. Konkret gehe es um neun Bahnprojekte mit einer Gesamtlänge von 1100 Kilometern, die bis zum Jahr 2020 umgesetzt werden sollten. Das teilte die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission mit. Der Rahmenplan reiche bis ins Jahr 2030.

Zu dem neuen Ballungszentrum gehören die Hauptstadt Peking, die Hafenstadt Tianjin und die Provinz Hebei. Der Name Jing-Jin-Ji ist ein Kürzel aus den Städtenamen Beijing, Tianjin und dem historischen Namen für Hebei, "Ji" (mehr zu den Plänen für die Megastadt lesen Sie hier).

Jing-Jin-Ji soll ein Gebiet von 212.000 Quadratkilometern umfassen - und ist damit doppelt so groß wie Südkorea. Schon jetzt leben dort rund 110 Millionen Menschen. Bei Abschluss des Stadtprojekts sollen es bis zu 130 Millionen Einwohner sein: Jing-Jin-Ji wird damit das bei Weitem größte urbane Zentrum weltweit.